Directo | Burgos-Castellón

El Castellón visita El Plantío para medir fuerzas contra uno de los equipos más en forma del campeonato (20.30 horas)

Burgos-Castellón, en directo. / Mediterráneo

Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón afronta esta noche un complicado reto en El Plantío, donde se enfrenta al Burgos CF, uno de los equipos de la zona alta.

Los de Pablo Hernández, que la pasada jornada vencieron al Málaga en el SkyFi Castalia al culminar una remontada en el descuento, llegan a la cita de este lunes con importantes bajas. Al lesionado Serpeta se unen las ausencias de Cipenga y Camara (convocados por sus selecciones) y Marco Doué (sancionado).

Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.

