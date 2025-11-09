Directo | Burgos-Castellón

El CD Castellón afronta esta noche un complicado reto en El Plantío, donde se enfrenta al Burgos CF, uno de los equipos de la zona alta.

Los de Pablo Hernández, que la pasada jornada vencieron al Málaga en el SkyFi Castalia al culminar una remontada en el descuento, llegan a la cita de este lunes con importantes bajas. Al lesionado Serpeta se unen las ausencias de Cipenga y Camara (convocados por sus selecciones) y Marco Doué (sancionado).

