En Directo
Directo | Burgos-Castellón
El Castellón visita El Plantío para medir fuerzas contra uno de los equipos más en forma del campeonato (20.30 horas)
El CD Castellón afronta esta noche un complicado reto en El Plantío, donde se enfrenta al Burgos CF, uno de los equipos de la zona alta.
Los de Pablo Hernández, que la pasada jornada vencieron al Málaga en el SkyFi Castalia al culminar una remontada en el descuento, llegan a la cita de este lunes con importantes bajas. Al lesionado Serpeta se unen las ausencias de Cipenga y Camara (convocados por sus selecciones) y Marco Doué (sancionado).
Puedes seguir el partido en el directo de Mediterráneo.
Ausente Cipenga, el Castellón abre casting de extremos.
Vota a tu favorito en esta encuesta.
El Castellón afronta este lunes un difícil partido en Burgos.
Pablo Hernández analizó en la previa el desplazamiento.
Lee sus impresiones en este enlace.
Hola! Bienvenidos al directo de Mediterráneo.
