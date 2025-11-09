Encuesta | CD Castellón: Se busca extremo

El Castellón se ha desplazado este domingo a Burgos, donde el lunes medirá fuerzas con el equipo local (20.30 horas). Entre las incógnitas en los planes del entrenador Pablo Hernández, una asoma con fuerza. La ausencia de Brian Cipenga (convocado por la RD del Congo) agudiza la búsqueda de rendimiento ofensivo en las bandas.

En lo que va de temporada, y salvo excepciones, el Castellón ha jugado con Cipenga en una banda (ya sea la derecha o la izquierda) y con Cala por dentro, en la mediapunta. En el otro costado ha tenido lugar un casting de candidatos de lo más variado y ninguno de ellos se ha afianzado.

El entrenador ha probado en determinados momentos con Mabil, De Nipoti, Serpeta, Pablo Santiago, Mamah... y ha obtenido un rendimiento irregular. Cara al encuentro de Burgos, la necesidad es doble, porque tampoco estará Cipenga.

Las opciones de Pablo

En ese sentido, con Serpeta también ausente (lesionado), Pablo Hernández maneja diferentes opciones. Puede optar por jugadores de banda de un perfil más clásico, como Mabil o Mamah, o insistir con futbolistas que suelen manejarse a pierna cambiada, caso de De Nipoti o Pablo Santiago en uno u otro lado. Asimismo, podría escorar a Cala a una banda y dejar la zona central para alguien como Israel Suero o, puestos a mover piezas, adelantar al carrilero Tincho.

Incluso, un delantero como Jakobsen puede caer a un costado. Y desde el filial, que está haciendo una notable temporada en Segunda RFEF, llama a la puerta Segura.

Preguntado por la cuestión en sala de prensa, Pablo Hernández evitó personalizar en esta búsqueda de "rendimiento".

"Han sido varios los que han jugado en esa posición. Lo que buscamos es rendimiento. En otros partidos hemos cambiado a Cipenga debanda, también depende del rival y de lo que busques para hacerle daño. Cipenga nos está dando bastante, aunque hay que seguir trabajando con él porque nos puede dar más. Según el rival y lo que buscamos, elegimos", dijo el entrenador del Castellón.