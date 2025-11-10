El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos

El Castellón ya está en Burgos, donde esta noche se enfrenta al equipo local en El Plantío. El equipo de Pablo Hernández quiere dar continuidad a la victoria postrera contra el Málaga de la pasada jornada y escalar puestos en la tabla. La expedición albinegra presenta una novedad de última hora.

Porque las bajas anunciadas al final no serán tantas. El parte albinegro de ausencias incluía en los días previos al sancionado Marco Doué, al lesionado Serpeta y a los internacionales Cipenga y Camara. Pero Camara, que debía incorporarse a la concentración de la selección de Guinea, ha obtenido el permiso para unirse a la misma tras el partido de Burgos.

Ousmane Camara, un instante antes del remate contra el Málaga. / ERIK PRADAS

Buena noticia, en definitiva, para el Castellón. Pese a perder la titularidad desde la llegada de Jakobsen, el delantero Camara es junto a Cala y Cipenga el máximo goleador del equipo con tres goles en poco más de 330 minutos de juego. El último de ellos, además, inició la espectacular remontada en el descuento contra el Málaga.

Concentrados en Burgos

El conjunto orellut se desplazó ayer en tren hasta Burgos, donde pernoctó y ya vela armas cara al encuentro de esta noche. Tras el partido, la expedición regresará a la Plana para afrontar una semana algo más corta de lo habitual. La plantilla descansará el martes tras el viaje y reanudará los entrenamientos el miércoles para preparar el partido contra el filial de la Real Sociedad B, que se disputará el sábado a las 16.00 horas en el SkyFi Castalia.

En esta cita sí se ausentará Ousmane Camara, que estará con Guinea para jugar dos amistosos. Tampoco Cipenga que estará disponible para Pablo Hernández, salvo imprevisto, ya que la RD del Congo se está jugando el repechaje para el próximo Mundial. Por contra, recuperará a Marco Doué, una vez cumplida la sanción.