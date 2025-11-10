Pablo Hernández, tras el 0-0 del Castellón en Burgos: «Me quedo con la sensación de que podríamos haber ganado»

Satisfecho con el esfuerzo del CD Castellón en el Plantío pero con un sabor agrio por no haber culminado el partido con los tres puntos. Así se mostró Pablo Hernández tras la conclusión del partido: «Más que poe el punto, me voy satisfecho por el trabajo que hemos hecho», deslizó en su primera intervención.

Pablo Hernández, en Burgos. / LALIGA

Analizando el cómputo global del encuentro, el técnico albinegro considera que hicieron más méritos que el Burgos, aunque también reconoció que si la pelota no entra es muy difícil conseguir el triunfo: «Lo que he visto en directo creo que hemos sido superiores y es verdad que en las llegadas que hemos tenido no hemos estado del todo finos para definir, pero me voy contento. Es verdad que puntuar fuera de casa siempre es bueno pero tengo la sensación de que podríamos haber ganado», insistió.

Por otro lado, reconoció que deben seguir trabajando para mejorar la efectividad: «En Eibar y en Almería también tuvimos nuestras opciones y no vimos portería. Es algo que tenemos que mejorar», detalló Pablo Hernández, que acabó valorando al Burgos «como un equipo duro que te exige muchísimo.