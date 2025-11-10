Pablo Hernández, tras el 0-0 del Castellón en Burgos: «Me quedo con la sensación de que podríamos haber ganado»
El técnico del conjunto albinegro lamenta la falta de acierto en los metros finales pero se marcha del Plantío satisfecho por el partido de sus futbolistas
Satisfecho con el esfuerzo del CD Castellón en el Plantío pero con un sabor agrio por no haber culminado el partido con los tres puntos. Así se mostró Pablo Hernández tras la conclusión del partido: «Más que poe el punto, me voy satisfecho por el trabajo que hemos hecho», deslizó en su primera intervención.
Analizando el cómputo global del encuentro, el técnico albinegro considera que hicieron más méritos que el Burgos, aunque también reconoció que si la pelota no entra es muy difícil conseguir el triunfo: «Lo que he visto en directo creo que hemos sido superiores y es verdad que en las llegadas que hemos tenido no hemos estado del todo finos para definir, pero me voy contento. Es verdad que puntuar fuera de casa siempre es bueno pero tengo la sensación de que podríamos haber ganado», insistió.
Por otro lado, reconoció que deben seguir trabajando para mejorar la efectividad: «En Eibar y en Almería también tuvimos nuestras opciones y no vimos portería. Es algo que tenemos que mejorar», detalló Pablo Hernández, que acabó valorando al Burgos «como un equipo duro que te exige muchísimo.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- El elogio de la selección española a la afición de Castellón: 'Quiero darles las gracias
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- Directo Eibar-Castellón: El Glorioso quiere seguir de dulce