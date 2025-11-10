La previa | El Castellón quiere frenar la dinámica del lanzado Burgos

El CD Castellón ha cruzado la semana con un deseo: convertir la excitante remontada al Málaga en el inicio de una buena racha. Para lograrlo deberá truncar la del contrario. El Burgos CF le espera en El Plantío con el colmillo afilado: lleva cuatro victorias seguidas (una de ellas en Copa) y se ha instalado en la zona alta. Comenzó la jornada que hoy termina en la tercera plaza.

Seis puntos es la distancia entre un equipo y otro. El Castellón sigue centrado en la laboriosa tarea de corregir el déficit de las primeras cinco jornadas, donde no sumó victoria alguna. Con 15 unidades, todavía mira de reojo la zona baja.

Y eso que el triunfo agónico contra el Málaga suavizó el paisaje de los orelluts. El gol de Marco Doué en la última jugada del partido desató la euforia en el SkyFi Castalia. También en el propio Doué, que se quitó la camiseta durante el festejo y vio la segunda amarilla. Sancionado, el mediocentro se une a otras bajas para disgusto de Pablo Hernández: el lesionado Serpeta y los internacionales Cipenga y Camara (salvo permiso de última hora).

Dilemas en el once

La ausencia de Cipenga, fijo en una de las bandas de ataque, acentúa los dilemas de Pablo en esa zona del campo. Por el otro costado ha desfilado un rosario de candidatos, sin que ninguno de ellos lograra consolidarse. Entre las opciones, con Segura apretando desde el filial y con Douglas Aurélio ya disponible, también asoma la posibilidad de escorar a Cala para dejar espacio por dentro a Suero, capital en la remontada del SkyFi Castalia.

Como fuere, no es el único interrogante. Después de unas semanas con limitaciones de jugadores, Pablo ha recuperado a toda la defensa, incluido, una vez cumplida la doble sanción, el central Alberto. Hasta siete hombres pugnan por cuatro puestos en la ahora eficaz zaga albinegra, con Mellot y Alcázar arraigados en los laterales.

Como el Castellón esconde la convocatoria hasta los minutos previos al encuentro, el Burgos aguarda en Castilla con los mismas incertidumbres. El equipo de Luis Miguel Ramis también remontó en la jornada pasada (en este caso al Leganés en Butarque). El técnico tiene disponible a toda la plantilla excepto el lateral Florian Miguel, que cumple ciclo de tarjetas y el extremo Chapela, que sigue recuperándose de una lesión.

En lo que va de curso, el Burgos ha ganado tres partidos como local (Cultural, Málaga y Real Sociedad B), ha empatado dos (Las Palmas y Granada) y solo ha perdido uno (el derbi castellano ante el Valladolid).

Designación tras la polémica

Otra coincidencia entre Burgos y Castellón es la polémica arbitral. El VAR obvió una expulsión de un jugador del Leganés tras una agresión a un futbolista del Burgos y el propio Comité Técnico de Árbitros admitió que el videoarbitraje no debió intervenir para señalar el penalti de Salva Ruiz contra el Málaga.

La RFEF designó ayer al colegiado aragonés Carlos Muñiz. El joven árbitro de 29 años impartió justicia en la derrota del Castellón en Tenerife, la temporada pasada (2-0). En Primera RFEF hubo mejor suerte: dos victorias en casa frente a Intercity (1-0) y Algeciras (2-1).