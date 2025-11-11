El uno a uno del Castellón en Burgos: Vota al mejor
El conjunto albinegro ha tenido que conformarse con un empate en un partido en el que mereció más
El CD Castellón ha sumado un punto en Burgos pero supo a poco. Los de Pablo Hernández controlaron el partido y la actuación arbitral tampoco ayudó para que los albinegros abrieran la lata, con un penalti a Cala no pitado ni revisado.
Las notas de los jugadores
El mejor
Mabil | 7 |
Cierto es que le faltó precisión en los centros, pero fue un incordio, generó peligro y tuvo ocasiones.
Matthys | 7 |
Tres paradas, dos de ellas en remates rivales en área pequeña, bien en el juego aéreo y fiable con los pies. Dio seguridad.
Mellot | 7 |
Jugó como central por la derecha, con fortaleza en los duelos, anticipación y expeditivo cuando hizo falta. Cumplió con balón.
Alberto Jiménez | 6 |
Bien en líneas generales, aunque con algún desajuste como central por el centro y perdiendo varios duelos aéreos.
Salva Ruiz | 7 |
Fue el escudero de Lucas Alcázar como central por izquierda. Bien en las coberturas y fiable en el desplazamiento,
Diego Barri | 7 |
Buen trabajo oscuro en la medular, con ayudas a los costados, recuperaciones, robos y buena iniciación de juego en la medular.
Gerenabarrena | 7 |
Bien en la elaboración en largo, ganando duelos y en las recuperaciones. Completo salvo algunos centros imprecisos.
Lucas Alcázar | 6 |
Incisivo por la izquierda, con algunas llegadas con serio peligro, pero débil en los duelos y con demasiadas pérdidas.
Álex Calatrava | 6 |
Partido de contrastes, con varias acciones de peligro y el penalti claro. Pero muchas pérdidas y le faltó precisión arriba.
Israel Suero | 6 |
Buenos movimientos e intención ofensiva, con dos buenos remates. No desbordó cuando encaró y con poca precisión.
Ousmane Camara | 5 |
Cierto es que estuvo bien en lo asociativo, pero jugando de ‘9’ aportó poco en lo ofensivo. Sin remate alguno.
Pablo S. | 6 |. Atrevido.
Jakobsen | 5 |. Discreto.
Ronaldo P. |6|. Canalizador.
Douglas |SC|. Reaparecido.
Markanich |SC|. Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- El elogio de la selección española a la afición de Castellón: 'Quiero darles las gracias
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- Directo Eibar-Castellón: El Glorioso quiere seguir de dulce