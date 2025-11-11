El uno a uno del Castellón en Burgos: Vota al mejor

El CD Castellón ha sumado un punto en Burgos pero supo a poco. Los de Pablo Hernández controlaron el partido y la actuación arbitral tampoco ayudó para que los albinegros abrieran la lata, con un penalti a Cala no pitado ni revisado.

Las notas de los jugadores

El mejor

Mabil | 7 |

Cierto es que le faltó precisión en los centros, pero fue un incordio, generó peligro y tuvo ocasiones.

Matthys | 7 |

Tres paradas, dos de ellas en remates rivales en área pequeña, bien en el juego aéreo y fiable con los pies. Dio seguridad.

Mellot | 7 |

Jugó como central por la derecha, con fortaleza en los duelos, anticipación y expeditivo cuando hizo falta. Cumplió con balón.

Alberto Jiménez | 6 |

Bien en líneas generales, aunque con algún desajuste como central por el centro y perdiendo varios duelos aéreos.

Salva Ruiz | 7 |

Fue el escudero de Lucas Alcázar como central por izquierda. Bien en las coberturas y fiable en el desplazamiento,

Diego Barri | 7 |

Buen trabajo oscuro en la medular, con ayudas a los costados, recuperaciones, robos y buena iniciación de juego en la medular.

Gerenabarrena | 7 |

Bien en la elaboración en largo, ganando duelos y en las recuperaciones. Completo salvo algunos centros imprecisos.

Lucas Alcázar | 6 |

Incisivo por la izquierda, con algunas llegadas con serio peligro, pero débil en los duelos y con demasiadas pérdidas.

Álex Calatrava | 6 |

Partido de contrastes, con varias acciones de peligro y el penalti claro. Pero muchas pérdidas y le faltó precisión arriba.

Israel Suero | 6 |

Buenos movimientos e intención ofensiva, con dos buenos remates. No desbordó cuando encaró y con poca precisión.

Ousmane Camara | 5 |

Cierto es que estuvo bien en lo asociativo, pero jugando de ‘9’ aportó poco en lo ofensivo. Sin remate alguno.

Pablo S. | 6 |. Atrevido.

Jakobsen | 5 |. Discreto.

Ronaldo P. |6|. Canalizador.

Douglas |SC|. Reaparecido.

Markanich |SC|. Sin tiempo.