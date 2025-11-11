CD Castellón | ¿Qué está pasando con los árbitros?

No está teniendo suerte el CD Castellón con los arbitrajes, podría decirse, suavemente. En una categoría donde la igualdad es máxima y numerosos partidos se deciden por detalles, son varias las decisiones que han perjudicado a los albinegros en las últimas jornadas. En algunos casos, han costado puntos que ya no vuelven.

La última ocurrió en la visita del Castellón al Burgos, en la noche del lunes. En una de las últimas acciones del primer tiempo, y con 0-0 en el marcador, Cala entró en el área con el balón controlado y cayó sobre el césped. La repetición no deja dudas: el defensa del Burgos que le encima desde atrás comete penalti.

Inexplicablemente, el VAR no advierte al colegiado de campo, que ni siquiera va a la pantalla a ver las imágenes. El resultado: el 0-0 ya no se movió del marcador. Solo un punto de los tres posibles.

Más de lo mismo

La actuación arbitral en El Plantío de Burgos es aún más llamativa teniendo en cuenta lo ocurrido en la anterior jornada. En el Castellón-Malaga, y también con 0-0 en el marcador, la defensa albinegra despeja un córner. Nadie ve nada y nadie protesta nada.

Sin embargo, el árbitro detiene el juego y se inicia una revisión rocambolesca de casi siete minutos que pasa del "no veo nada" a penalti a favor del Málaga por mano de Salva Ruiz. El Málaga aprovechó el regalo para adelantarse en el marcador y solo la reacción inverosímil de los orelluts, con goles de Camara y Marco Doué en el tiempo de descuento, evitó una injusta derrota (2-1).

No fue así en la anterior cita futbolística en el SkyFi Castalia. El Castellón recibía al Albacete y en la primera mitad, en un córner a favor de los orelluts, se reclaman hasta dos penaltis: uno por un agarrón impepinable a Lucas Alcázar y otro por una mano de un defensa del Alba. Pero ya se sabe que el Castellón con el VAR no tiene suerte: ni llamada al árbitro ni nada. Los albinegros, que terminaron el partido con nueve (doble amarilla a Ronaldo Pompeu y una roja revisada a Alberto también polémica), perdieron 0-1.

Error admitido

En el caso del penalti del Castellón-Málaga, el propio Comité Técnico Arbitral admitió el error en su informe oficial de cada semana. Corrigió tanto al árbitro Dámaso Arcediano como al colegiado del VAR Rubén Ávalos por el erróneo uso de la herramienta en el penalti señalado a favor del conjunto andaluz por una mano de Salva Ruiz. Pese allo, Rubén Ávalos estuvo al mando del VAR en otro partido de la jornada y en el Burgos-Castellón estuvo como AVAR (asistente del VAR). Otro despropósito más.

Estas equivocaciones están lastrando la buena marcha del equipo orellut desde la llegada al banquillo de Pablo Hernández. Sin ellas, el Castellón estaría prácticamente en zona de play-off.

El próximo partido

La próxima jornada, el Castellón recibirá al filial de la Real Sociedad en el SkyFi Castalia. El encuentro se disputará el sábado a las 16.00 horas. Pablo recuperará al mediocentro Marco Doué, una vez cumplida su sanción, y no podrá contar con los internacionales Brian Cipenga y Ousmane Camara.