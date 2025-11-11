Conexión Orellut: Pablo Hernández lamenta la falta de puntería en Burgos que priva al CD Castellón de un mejor resultado

En este episodio del podcast Conexión Orellut, los tertulianos repasan las claves del empate sin goles del CD Castellón ante el Burgos CF en El Plantío. El debate se centra en la superioridad mostrada por el equipo albinegro y en la falta de acierto de cara a puerta, un problema que vuelve a impedir sumar de tres.

El espacio reúne a un plantel diverso formado por José Luis Gual, Pascual Beltrán, Elías Martí, Xavi Andrés y Pablo Bou, que comentan las sensaciones que dejó el encuentro y los aspectos más destacados del juego del Castellón. También abordan las decisiones arbitrales más polémicas, el papel del VAR y la gestión de Pablo Hernández, con especial atención a los ajustes tácticos y a la necesidad de mejorar la definición en los próximos compromisos.

