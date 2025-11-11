Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Pablo Hernández lamenta la falta de puntería en Burgos que priva al CD Castellón de un mejor resultado
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En este episodio del podcast Conexión Orellut, los tertulianos repasan las claves del empate sin goles del CD Castellón ante el Burgos CF en El Plantío. El debate se centra en la superioridad mostrada por el equipo albinegro y en la falta de acierto de cara a puerta, un problema que vuelve a impedir sumar de tres.
El espacio reúne a un plantel diverso formado por José Luis Gual, Pascual Beltrán, Elías Martí, Xavi Andrés y Pablo Bou, que comentan las sensaciones que dejó el encuentro y los aspectos más destacados del juego del Castellón. También abordan las decisiones arbitrales más polémicas, el papel del VAR y la gestión de Pablo Hernández, con especial atención a los ajustes tácticos y a la necesidad de mejorar la definición en los próximos compromisos.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- El elogio de la selección española a la afición de Castellón: 'Quiero darles las gracias
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- Directo Eibar-Castellón: El Glorioso quiere seguir de dulce