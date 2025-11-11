Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Pablo Hernández lamenta la falta de puntería en Burgos que priva al CD Castellón de un mejor resultado

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Pablo Hernández lamenta la falta de puntería en Burgos que priva al CD Castellón de un mejor resultado

Pablo Hernández lamenta la falta de puntería en Burgos que priva al CD Castellón de un mejor resultado / Mediterráneo

José Luis Gual

Castelló

En este episodio del podcast Conexión Orellut, los tertulianos repasan las claves del empate sin goles del CD Castellón ante el Burgos CF en El Plantío. El debate se centra en la superioridad mostrada por el equipo albinegro y en la falta de acierto de cara a puerta, un problema que vuelve a impedir sumar de tres.

Escúchalo en Spotify

El espacio reúne a un plantel diverso formado por José Luis Gual, Pascual Beltrán, Elías Martí, Xavi Andrés y Pablo Bou, que comentan las sensaciones que dejó el encuentro y los aspectos más destacados del juego del Castellón. También abordan las decisiones arbitrales más polémicas, el papel del VAR y la gestión de Pablo Hernández, con especial atención a los ajustes tácticos y a la necesidad de mejorar la definición en los próximos compromisos.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

