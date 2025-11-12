CD Castellón | El primer fichaje del invierno albinegro: Douglas Aurélio

El CD Castellón perdió dos puntos en Burgos, pero ganó a un jugador: Douglas Aurélio. El mediapunta brasileño disputó en El Plantío sus primeros minutos desde finales del pasado mes de febrero. Es decir, casi nueve meses de ausencia.

Cuando se lesionó, Douglas afrontaba un momento clave de su carrera. Un instante con pinta de encrucijada que retoma ahora. A sus 26 años, está en disposición de consolidar ese potencial que dejó entrever en varias ocasiones de albinegro. El potencial que provocó que el Castellón apostara por él, cuando jugaba en Letonia, y lo firmara para cuatro años.

Nacido en Brasil, criado en Lepe, formado en Portugal, profesional en Chipre y procedente de Letonia, la trayectoria del jugador del Castellón es tan peculiar como su juego. Combina una zurda de esa seda con una excelente potencia en la carrera. Sin embargo, como orellut le ha costado alcanzar la continuidad necesaria para dar un salto en el rendimiento. A veces, su versatilidad ha jugado en su contra.

La posición ideal

Han pasado casi dos años desde que llegara a la Plana y todavía existe cierto debate sobre su posición perfecta. Ha jugado de mediapunta, por dentro, y de extremo por fuera. Cuando la formación habitual era la defensa con tres centrales, ocupó también la posición de carrilero. Incluso tuvo minutos como delantero. En un lugar u otro, fue un futbolista más de picotazos, de apariciones, que de perseverancia en el juego.

Por ello, en ocasiones desesperó a la afición albinegra, que ahora observa con curiosidad cómo será el nuevo Douglas Aurélio. El propio Ronaldo Pompeu, su compañero brasileño, apuntó en Conexión Orellut, el podcast del periódico Mediterráneo, una teoría interesante. Pompeu, como Douglas, sabe lo que es una lesión grave de rodilla.

«Tengo curiosidad porque todos me hablan muy bien de él», dijo Pompeu sobre Aurélio. «Una lesión así también te ayuda a pensar, te da más fuerza, porque es un momento muy complicado», añadió. «Por eso creo que va a volver mejor que antes», deslizó.

Amir, Jakobsen, Sienra y Douglas Aurélio felicitan a Marco Doué tras el gol de la victoria en el minuto 99. / ERIK PRADAS

Si se cumple la profecía de su compañero, Douglas Aurélio será un verdadero refuerzo de invierno. Por lo pronto, ha cumplido con dedicación y esmero cada uno de los plazos de recuperación fijados. En Burgos, en apenas unos minutos, demostró que ha dejado atrás a los miedos: enseguida cuerpeó para recuperar un balón y se lanzó a la carrera, regateando rivales con una renovada fuerza.

En su primera etapa en el Castellón, Douglas anotó nueve goles. Seis de ellos en Primera RFEF (alguno de ellos vital para el ascenso) y tres en Segunda División, la categoría que todavía le espera.