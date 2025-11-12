CD Castellón | Pablo Hernández no continuará en el primer equipo

Pablo Hernández no seguirá al mando del primer equipo del CD Castellón. El club que preside Haralabos Voulgaris ha decidido poner fin a la etapa interina del castellonense, que tomó las riendas, procedente del filial, a mediados de septiembre.

Desde entonces, el Castellón ha llevado una trayectoria de picos y valles. La era Pablo comenzó de manera apabullante, con tres victorias consecutivas, dos de ellas a domicilio. Después, el equipo padeció una sequía goleadora que ha lastrado los resultados en las últimas semanas (sin goles ante Eibar, Albacete, Almería y Burgos). Por el camino, quedó eliminado, también sin marcar, en la primera ronda de la Copa del Rey.

Pablo Hernández, en Burgos. / LALIGA

En total, Pablo Hernández ha dirigido al Castellón en nueve encuentros. A la derrota en Copa ante el Club Atlético Antoniano se suman ocho jornadas de Liga, con un balance de cuatro victorias (la remontada al Málaga se añadió a los tres triunfos iniciales contra Cultural Leonesa, Leganés y Sporting), dos empates (Eibar y Burgos) y dos derrotas (Albacete y Almería).

El casting de entrenador

Es sabido que, en paralelo a la estancia interina de Pablo Hernández como entrenador, el club siguió buscando en el mercado de entrenadores. La situación, que se inició el 16 de septiembre tras la destitución de Johan Plat, se prolongó después de que no se concretaran algunas opciones. Si no hay cambios de última hora, el Castellón anunciará al sustituto próximamente.

Al parecer, Pablo, que está dando sus primeros pasos como entrenador, tendrá ahora la opción de regresar al equipo filial, al que ascendió la pasada temporada a Segunda RFEF.

Información en elaboración.