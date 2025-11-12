El Castellón ratifica a Pablo Hernández como entrenador del primer equipo hasta final de temporada
El entrenador del conjunto albinegro seguirá hasta el final del curso, según ha podido confirmar Mediterráneo
´Redacción
Castellón
El CD Castellón ratificó ayer a las 20.00 horas a Bo
Haralabos Voulgaris ratifica a Pablo Hernández hasta final de temporada como entrenador del Castellón, según ha podido confirmar Mediterráneo.
En breve ampliamos toda la información.
