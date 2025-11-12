Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Castellón ratifica a Pablo Hernández como entrenador del primer equipo hasta final de temporada

El entrenador del conjunto albinegro seguirá hasta el final del curso, según ha podido confirmar Mediterráneo

Pablo Hernández, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy.

´Redacción

Castellón

El CD Castellón ratificó ayer a las 20.00 horas a Bo

Haralabos Voulgaris ratifica a Pablo Hernández hasta final de temporada como entrenador del Castellón, según ha podido confirmar Mediterráneo.

En breve ampliamos toda la información.

TEMAS

