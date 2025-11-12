La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández

Eran las 6.02 horas del miércoles cuando, en la web de Mediterráneo, se podía leer el siguiente titular: "Pablo Hernández no continuará en el primer equipo". Noticia bomba. El CD Castellón iba a destituir a un entrenador que había enderezado la trayectoria del equipo y lo había sacado de posiciones de descenso. La publicación corrió como la pólvora por las redes sociales, más aún cuando, unas dos horas después, era imposible acceder al enlace: se había despublicado. Para acabar de complicar la situación, el club albinegro anunció que el técnico castellonense seguiría como entrenador hasta final de temporada. Un error que ha dejado perplejos a nuestros lectores, a quienes debemos una explicación.

En primer lugar, no es responsabilidad del periodista que firma la noticia, Enrique Ballester. En cuanto ha sido consciente de su publicación, ha alertado a los responsables de la web para que la retiraran. Entonces, ¿por qué había escrito sobre la destitución del entrenador del Castellón?

Porque es una práctica común entre los periodistas preparar textos ante posibles escenarios futuros, más en el mundo del fútbol, tan proclive a cambios repentinos. Las dudas respecto a la continuidad de Pablo hacían que esta fuera una de las posibilidades, y había que estar preparados.

¿Y por qué se ha publicado? Por un error en la gestión de las portadas de la web, que provocó que se difundiera una noticia que estaba en borradores y que no debía ver la luz. Por supuesto, no ha aparecido en la edición de papel del periódico.

Por todo ello, pedimos disculpas a nuestros lectores.