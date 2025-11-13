CD Castellón | Gerenabarrena: el pequeño Gattuso

Ronaldo Pompeu, que viene de Italia, lo llama 'piccolo Gattuso'. A algunos en Castellón les recuerda a Héctor Mohedo, otro todocampista que servía para cualquier guerra. El vasco Beñat Gerenabarrena destroza los cuentakilómetros y abarca con naturalidad toda la pradera. De 6, de 8 o de 10, el joven cedido por el Athletic busca su sitio en la medular albinegra.

Por lo pronto, compra lo de pequeño Gattuso, la ocurrencia certera de su compañero. "Le gusta llamarme así porque cree que tengo unas características similares", explicó Gere este jueves en sala de prensa. "He visto algún partido de Gattuso y no te puedes comparar nunca con un jugador tan grande, pero para mí es un halago", añadió.

Gerenabarrena tiene 22 años y está en el Castellón a préstamo por el Athletic. Era el capitán del filial rojiblanco. Como tal, el partido del sábado (16.00 horas, SkyFi Castalia) contra el filial de la Real Sociedad será de veras especial para el ahora futbolista orellut. "He tenido la suerte de jugar contra ellos desde muy pequeño, he tenido muchos derbis y al final allí es el partido el año", dijo.

Gerenabarrena, durante el Castellón-Zaragoza. / Erik Pradas

"Conozco a muchos de ellos y también me hace ilusión verles jugando en categorías cada vez más fuertes", explicó, antes de concretar el análisis: "Sabemos lo que es un filial, un equipo con mucha calidad, y en el caso de la Real, por su manera de jugar, de transitar". "El año pasado en Primera RFEF lo demostraron, tienen mucha movilidad, pero nosotros debemos seguir nuestro plan".

El vestuario, con Pablo

El plan del Castellón contra la Real B será el plan de Pablo Hernández, ratificado ayer por el club como entrenador jefe hasta final de temporada. "Estamos muy contentos. Él está al 100% con nosotros y nosotros al 100% con él", apuntó. "Lo hemos tomado como entrenador desde el día uno y él también ha tenido ese rol. Nos ha ayudado mucho y lo merecía".

Gere fue uno de los destacados del Castellón en Burgos, el lunes, en la que fue su cuarta titularidad en lo que va de campeonato. Ha participado en nueve jornadas. "Al final, el fútbol sabemos lo que es. Hay momentos mejores y en otros toca aprender. Lo importante de este equipo es que estamos todos preparados para cuando nos toque jugar", argumentó.

La cuadrilla y la adaptación

En Burgos, Gere contó con el apoyo de su ya famosa cuadrilla. El grupo de amigos de su pueblo, Lekeitio, que lo arropa en su carrera. "Esta vez no vienen porque Castellón les pilla un poco lejos", indicó. "Pero ya han sentido el cariño de la ciudad y les gustaría venir. Entre trabajos y estudios es difícil, pero alguno vendrá pronto seguro".

Natural de Lekeitio, tradicional enclave pesquero de Vizcaya y lugar de origen de los Mendieta, Gere se incorporó de niño a la cantera del Athletic, lo que sueñan todos los chavales de la zona. La de Castellón, donde enseguida fue apadrinado por el navarro y ex de Lezama Óscar Gil, es su primera experiencia lejos de su entorno. "Ha ido todo mejor de lo esperado. Estoy muy contento aquí. Los compañeros me trataron muy bien desde el primer dia. Además el staff, la ciudad, todo el mundo con el que me he cruzado se ha portado muy bien conmigo. He sentido mucho cariño de la ciudad y eso ha hecho más fácil la adaptación de lo que esperaba".