Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Pablo Hernández, confirmado como entrenador del CD Castellón tras firmar números de ‘play off’
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En este nuevo episodio de Conexión Orellut analizamos la confirmación oficial de Pablo Hernández como entrenador del CD Castellón y el balance deportivo del equipo bajo su mando, con cifras de auténtico candidato al ‘play off’.
José Luis Gual conversa con Enrique Ballester, Luis Pastor, Toni Gascó y Conrado Marín sobre la evolución del conjunto albinegro, las claves tácticas y el ambiente que se respira en Castalia tras el anuncio del club. Además, la sección BSO con Vicente Llacer.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- El elogio de la selección española a la afición de Castellón: 'Quiero darles las gracias
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos