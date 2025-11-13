Las lesiones y el virus FIFA dejan al Castellón B en cuadro para este domingo

El Castellón B, que suma cuatro partidos sin perder en Segunda Federación, podría presentar hasta cinco bajas para el partido del domingo ante el Porreres en el campo Municipal Ses Forques, en tierras baleares, a partir de las 12.00 horas. Carles Salvador e Ian Molina tienen a cuatro futbolistas lesionados y uno convocado por la selección de la República Dominicana. Cinco ausencias siempre y cuando el primer equipo no cite a ningún chaval del filial.

Dennis Almiñana, titular los dos últimos partidos, en la sesión del miércoles en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

La nómina de bajas para visitar al Porreres la conforman los lesionados Jorge Domingo (se lesionó este pasado miércoles), Nico Font, Marcos Montero y Toni Gabarri. Mientras, por el virus FIFA no estará el central Charbel, que ha sido citado por la selección de la República Dominicana. Reaparecerá el zaguero Yeray Izquierdo tras dos meses de baja por lesión.

El rival

El Porreres, debutante también en Segunda Federación, ocupa plaza de descenso de categoría. En casa ha jugado cuatro partidos y ganó al Torrent y al Sant Andreu, empató contra el Atlètic Lleida y perdió frente al Barbastro. Además, hace tres semanas cambió de entrenador. Jaume Mut tomó el mando del destituido Miquel Soler.