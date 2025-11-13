Este es el partido del Castellón con mayor audiencia en lo que va de Liga

Un total de 67.000 espectadores vieron el partido Burgos-Castellón el pasado lunes por la noche, disputado en El Plantío y que acabó con el 0-0 inicial.

Se trata de la máxima audiencia que han tenido los encuentros disputados por el club castellonense en lo que va de temporada. Superó en 1.000 espectadores el que mejor registro tenía hasta este pasado lunes, que fue el que el Castellón empató en el SkyFi Castalia en la tercera jornada de liga contra el Real Zaragoza (1-1), uno de los equipos que más afición mueve de la categoría, que congregó a 66.000 espectadores, solo a través de Movistar TV y las plataformas que también dan la emocionante Liga Hypermotion.

El portero del Burgos evita el gol del Castellón. / CD CASTELLÓN

Otro de los partidos que mayor número de audiencia tuvo fue el Leganés-Castellón, de la séptima jornada del campeonato liguero, jugado también en lunes, que finalizó con victoria castellonense por 0-1 con gol de Cipenga y que fue seguido por 51.000 espectadores a través de la televisión.

Lunes sin fútbol en Primera

Uno de los motivos por los que atrajo a un mayor público fue porque el pasado lunes no hubo fútbol en Primera División debido al parón internacional. Además, el Castellón es un equipo que cuenta con una gran masa social dentro de la categoría y cuando juega lejos del SkyFi Castalia muchos orelluts están pendientes para no perderse el encuentro por la televisión.