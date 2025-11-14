CD Castellón | Pablo Hernández: "Estoy contento por la confianza que ha mostrado el club"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del SkyFi Castalia. Sobre la mesa, dos temas principales: su ratificación como técnico del primer equipo hasta final de temporada y el partido del sábado contra el filial de la Real Sociedad (16.00 horas, en casa).

La ratificación de Pablo Hernández

"Estoy contento por la confianza que muestra el club dando este paso. Significa que hay que seguir trabajando. Ya lo dije el primer día, no sé cuánto tiempo estaré, pero el tiempo que esté voy a trabajar el máximo para sacar el máximo rendimiento de los jugadores y lograr objetivos".

"Por lo demás, poco cambia, de cómo me sentía, de lo que venía haciendo. El fútbol todos sabemos cómo funciona. Uno nunca sabe cuánto va a estar en un sitio. Soy un afortunado de poder estar aquí, en mi ciudad, en mi casa. Lo que esté aquí voy a darlo todo para conseguir objetivos y que se vea un buen Castellón. Solo vivo el presente, el próximo partido. Estoy orgulloso de estar aquí".

El planteamiento de Burgos, con tres defensas

"En cuanto al sistema, se puede variar. (Jugar con tres atrás) lo habíamos hecho en alguna fase, por necesidades. El otro día decidimos salir así y cuajamos un buen partido. Como he dicho otras veces, más que la línea de tres o cuatro, lo importante es la intención que tengas, de dominar, de adelantar líneas, de jugar en campo contrario, esa es nuestra filosofía. El otro día pensamos que era lo mejor, por como atacaba el Burgos, y también nos permitía tener más gente por delante del balón".

El filial de la Real Sociedad, el próximo rival

"La clave va a ser cómo estemos nosotros. Debemos afrontarlo conscientes de que es un partido dificil. Sería una equivocación pensar que, porque fuera de casa no ha sacado resultados, va a ser fácil. Tienen mucha calidad, son muy dinámicos, corren mucho... y si no estás al cien por cien te van a complicar mucho. Es un partido para salir muy motivado y sabiendo que no va a ser facil. Dar un paso adelante en intensidad, duelos, segundas jugadas... Esta faceta va a ser muy importante".

Voulgaris, con Pablo Hernández, en la ciudad deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot

"En el fútbol, a veces haya cosas que no se pueden explicar (sobre la falta de victorias de la Real a domicilio). Aunque fuera no haya sacado resultados, es un equipo que transita muy bien, que corre muy bien a los espacios. Han hecho partidos buenos y han tenido ocasiones para ganar partidos".

Empezar una buena dinámica

"Es difícil decir qué partido puede ser más importante, en esta Liga todos lo son igual. Es muy dificil estar mucho tiempo sin perder. Las dinámicas hay que aprovecharlas. Es importante sacar los máximos puntos posibles hasta Navidad y marcharnos al parón con buenas sensaciones. Lo primero es ganar mañana porque además es delante de nuestra gente, porque lo merecen, y vamos a por ello".

El conocimiento de Beñat Gerenabarrena

"Siempre que tienes información adicional es bueno. Gere se ha enfrentado a estos jugadores en los últimos años con el Athletic. Obviamente los tenemos muy estudiados. Hoy en día en el fútbol se trabaja de una manera que tienes todos los partidos de los rivales y puedes ver lo que quieras. Es fácil llegar a toda esa información".

Mercado de fichajes y contrato de Cipenga

"Del mercado no hemos hablado ni creo que sea el momento de hablar. Quedan partidos importantes y estoy centrado en el próximo"

"Obviamente Cipenga está dando un gran nivel y ha tenido el premio de la seleccion. Es un jugador muy importante para nosotros. (Su renovación) Es cosa del club, no sé si están en conversaciones o no. Él aquí es feliz y ojalá pueda seguir con nosotros más tiempo. Aún tiene margen de mejora y nos puede dar muchas alegrías".

Las bajas

"Solo los internacionales (Cipenga y Camara). Serpeta tampoco, aún más por precaución (sufrió una fractura del cráneo en Copa). Estamos contentos por recuperar a la gente que estaba en enfermería. Más competenia, es bueno para todos".