Directo | Castellón-Real Sociedad B
Los albinegros reciben en el SkyFi Castalia al filial de la Real en el primer partido de Pablo Hernández tras su ratificación como entrenador del primer equipo (16.00 horas)
El SkyFi Castalia es este sábado el escenario del duelo entre el CD Castellón y la Real Sociedad B, correspondiente a la 14ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División.
Los albinegros llegan a la cita con las bajas de los internacionales Cipenga y Camara y el lesionado Serpeta. Se trata del primer encuentro desde la ratificación de Pablo Hernández como entrenador jefe.
Enfrente, los orelluts tendrán al filial de la Real, un equipo con un rendimiento dispar: es el segundo mejor equipo de la Liga como local y el peor visitante.
Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.
Es el primer partido del Castellón desde la ratificación de Pablo Hernández como entrenador del primer equipo. El castellonense analizó el viernes en sala de prensa la nueva situación y el duelo contra el filial de la Real.
Hola! Bienvenidos al directo del Castellón-Real Sociedad B.
