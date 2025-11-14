Los ilustres filiales que visitaron el SkyFi Castalia para medirse al Castellón

El CD Castellón recibe este sábado en el SkyFi Castalia (16.00 horas) a una Real Sociedad B que olía a cenicienta pero está dando mucha guerra en Segunda División, jugando sin complejos y fuera del descenso con 15 puntos, a tan solo uno del conjunto albinegro. De la talentosa fábrica de Zubieta han salido jugadores como Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi o Ander Barrenetxea. Estos son conocidos para el público general. No tanto los Gorka Carrera, Mikel Rodríguez, Luken Beitia o Daniel Díez, pero quizás dentro de varios años sean jugadores de Primera.

Históricamente el Castellón se ha enfrentado a múltiples filiales y en más de una ocasión ha jugado contra futbolistas de una talla mundial inmensa. Cuando los aficionados albinegros leían la hoja de las alineaciones probablemente no conocían quiénes eran «Leo Messi, Sergio Ramos o David Silva», pero con el paso de los años se convirtió en un: «Yo vi jugar a Messi en Castalia».

Messi en Castalia. / Mediterraneo

La leyenda Leo Messi

Numerosas promesas del Barça han desfilado por la capital de la Plana. Una de las visitas más recordadas, junto a la exhibición de aquel equipo de Xavi, Puyol y Mario Rosas en 1998, es la de 2004. No en vano, el 12 de septiembre de aquel año jugó en Castelló uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el mejor: Lionel Andrés Messi Cuccittini. Leo Messi.

Messi, que tenía 17 años, fue titular con el 11 en la espalda y disputó el partido completo. El filial del Barça ganó 0-1. El argentino no marcó, pero fue protagonista en la jugada del gol: recibió en la frontal, salió trastabillado del regate y el rechace llegó a pies de Oriol Riera, que batió a Xavi Oliva por abajo.

El Valencia B de David Silva

Uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol español como David Silva también visitó el feudo albinegro, en este caso con el Valencia Mestalla, el 11 de enero de 2004. Además, la perla canaria fue el autor del segundo gol en la victoria visitante por 2-3. Otro de los goleadores fue Jaime Gavilán, promesa del Valencia que tuvo mala suerte con las lesiones de rodilla y terminó desarrollando gran parte de su carrera en el Getafe.

Tres leyendas del Sevilla B

En la eliminatoria del play-off de ascenso de Segunda B, el Castellón se tuvo que jugar las castañas contra un Sevilla B en el que había tres jugadores míticos como Sergio Ramos, Jesús Navas y Antonio Puerta, que falleció trágicamente en 2007. Los hispalenses perdieron 2-1 ante un Castellón que no se jugaba nada.

La última visita del Castilla. / Mediterraneo

El último Castilla de Nico Paz

El último Real Madrid Castilla que viajó a Castellón se llevó un duro correctivo. Los de Dick Schreuder ganaban 3-0 en el minuto 23 con un vendaval ofensivo que arrasó en Primera Federación. Para el equipo dirigido por Raúl González marcó Nico Paz, jugador que ahora brilla en el Como. Raúl Asencio y Gonzalo han ascendido al primer equipo y Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche)o Mario Martín (Getafe)hacen carrera en Primera División.

El Castellón está en alerta porque el sábado puede enfrentarse a alguna estrella del futuro.