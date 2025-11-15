El uno a uno del Castellón contra el filial de la Real Sociedad | Vota al mejor

Matthys

|5| Desafortunado. Abrió la rendija al error en el 1-1. Salvó un buen mano a mano y mala suerte en el 5-4, por el choque.

Mellot

|7| Firme en la defensa hasta en los minutos del despropósito final. Lanzó a Mabil en la acción del cuarto gol. Es sólido.

Alberto

|7| Ganador en la mayoría de los duelos con Carrera, en una brava batalla. Mala fortuna en el último gol visitante.

Salva Ruiz

|6| Evitó un gol bajo palos y firmó un partido correcto hasta que fue sustituido durante el tiempo de descanso.

Lucas Alcázar

|7| Abrió mucho campo como carrilero. Pudo marcar y templó centros con intención. Luego cumplió como defensa.

Diego Barri

|7| Equilibra en el eje. Perdió pocos balones y distribuyó. El equipo se descoyuntó cuando fue relevado, casi al final.

Gerenabarrena

|7| Apenas pierde balón, pero casi siempre tiene consecuencias, como en el 1-1. Despliegue y buenas decisiones. Aporta mucho intangible.

Mabil

|8| Un gol y dos asistencias. Rehabilitado tras un flojo inicio de temporada. Se le hizo largo el final.

Cala

|7| Fue el primero en aparecer y a partir de ahí el equipo creció. Marcó un gol, dio una asistencia y generó mucho volumen ofensivo.

Suero

|7| Apareció en el área para marcar un gol muy suyo. Ya antes había participado en buenos ataques. Creciendo.

Jakobsen

|7| Posiblemente, su mejor partido. Definió con aparente sencillez un remate nada fácil. Ganó sus pugnas particulares.

También jugaron

Mamah | 5 |. Lesionado al poco de entrar.

Sienra | 5 |. Dolorido tras un golpe en la cabeza. Le exigió mucho al final por Dani Díaz, que creó mucho peligro.

Douglas | 6 |. Goleador en su regreso al SkyFi Castalia.

De Nipoti | 6 |. Destellos. Provocó el penalti con una gran acción individual.

Marco Doué | 5 |. Destemplado.