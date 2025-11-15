El uno a uno del Castellón contra el filial de la Real Sociedad | Vota al mejor
Los albinegros se llevan la victoria en un partido plagado de goles (5-4)
Matthys
|5| Desafortunado. Abrió la rendija al error en el 1-1. Salvó un buen mano a mano y mala suerte en el 5-4, por el choque.
Mellot
|7| Firme en la defensa hasta en los minutos del despropósito final. Lanzó a Mabil en la acción del cuarto gol. Es sólido.
Alberto
|7| Ganador en la mayoría de los duelos con Carrera, en una brava batalla. Mala fortuna en el último gol visitante.
Salva Ruiz
|6| Evitó un gol bajo palos y firmó un partido correcto hasta que fue sustituido durante el tiempo de descanso.
Lucas Alcázar
|7| Abrió mucho campo como carrilero. Pudo marcar y templó centros con intención. Luego cumplió como defensa.
Diego Barri
|7| Equilibra en el eje. Perdió pocos balones y distribuyó. El equipo se descoyuntó cuando fue relevado, casi al final.
Gerenabarrena
|7| Apenas pierde balón, pero casi siempre tiene consecuencias, como en el 1-1. Despliegue y buenas decisiones. Aporta mucho intangible.
Mabil
|8| Un gol y dos asistencias. Rehabilitado tras un flojo inicio de temporada. Se le hizo largo el final.
Cala
|7| Fue el primero en aparecer y a partir de ahí el equipo creció. Marcó un gol, dio una asistencia y generó mucho volumen ofensivo.
Suero
|7| Apareció en el área para marcar un gol muy suyo. Ya antes había participado en buenos ataques. Creciendo.
Jakobsen
|7| Posiblemente, su mejor partido. Definió con aparente sencillez un remate nada fácil. Ganó sus pugnas particulares.
También jugaron
Mamah | 5 |. Lesionado al poco de entrar.
Sienra | 5 |. Dolorido tras un golpe en la cabeza. Le exigió mucho al final por Dani Díaz, que creó mucho peligro.
Douglas | 6 |. Goleador en su regreso al SkyFi Castalia.
De Nipoti | 6 |. Destellos. Provocó el penalti con una gran acción individual.
Marco Doué | 5 |. Destemplado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos