La previa | El CD Castellón quiere iniciar una nueva era contra la Real Sociedad B

En la semana de la confirmación de Pablo Hernández como entrenador jefe, el CD Castellón recibe esta tarde en el SkyFi Castalia al filial de la Real Sociedad. Los albinegros encaran la cita como una ocasión sugerente para abrir una nueva era e instaurar una dinámica ganadora, después de sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

Los albinegros comienzan la jornada en mitad tabla. El caso es que la igualdad imperante en la categoría dice que estar en mitad tabla supone estar con apenas dos puntos de margen respecto a la zona de descenso. También dice que enlazar un par de victorias te dispara hacia la zona alta. Eso quiere el Castellón, a cinco puntos del play-off en el inicio del fin de semana.

Para ello, deberá superar las bajas de los internacionales. Pablo no podrá contar con el extremo Cipenga y el delantero Camara, que se encuentran con sus respectivas selecciones. La principal duda en el sistema radica en la formación. El Castellón recuperó en Burgos la defensa de tres, pero el míster advirtió en la previa de que quizá no ha llegado para quedarse.

Pablo Hernández y Alberto Jiménez, en un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot

Como fuere, excepto el lesionado Serpeta y los mentados Cipenga y Camara, Pablo tiene a toda la plantilla disponible, porque recupera al sancionado Doué. Se espera un once que prolongue los avances mostrados en Burgos, con la doble intención de siempre: ser sólidos en defensa (se está consiguiendo) y efectivos en ataque (no tanto).

El rival, dos caras

Enfrente, aguarda la Real Sociedad B. Hasta la fecha, un rival con dos caras. Todos los puntos que tiene (uno menos que el Castellón) los ha logrado en casa, pero no sabe lo que es puntuar lejos de San Sebastián y, cada vez que le toca viajar, parece totalmente diferente al de su feudo. Es el peor visitante de la categoría pero, a su vez, el segundo mejor local. Caso de estudio.

Para la tarde de hoy, el entrenador Ion Ansotegi no podrá contar con los centrocampistas Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel, ambos sancionados, además de los lesionados de larga duración Lebarbier y Orobengoa. Por contra, recupera para la causa al mediocentro Carbonell, indispensable en los esquemas del técnico, recuperado de unas pequeñas molestias.

Ansotegi, antes de viajar a la Plana, dijo que espera un partido «difícil» contra un Castellón que tiene «un juego muy atractivo». El técnico del filial donostiarra enumeró las claves de la cita en el SkyFi Castalia: «estar lo mejor posible el mayor tiempo» y «aprovechar y acertar en esos momentos».