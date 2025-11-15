La previa | El CD Castellón quiere iniciar una nueva era contra la Real Sociedad B
El primer partido tras la ratificación oficial de Pablo Hernández, ocasión para mirar a la zona alta (16.00 horas, SkyFi Castalia)
En la semana de la confirmación de Pablo Hernández como entrenador jefe, el CD Castellón recibe esta tarde en el SkyFi Castalia al filial de la Real Sociedad. Los albinegros encaran la cita como una ocasión sugerente para abrir una nueva era e instaurar una dinámica ganadora, después de sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas.
Los albinegros comienzan la jornada en mitad tabla. El caso es que la igualdad imperante en la categoría dice que estar en mitad tabla supone estar con apenas dos puntos de margen respecto a la zona de descenso. También dice que enlazar un par de victorias te dispara hacia la zona alta. Eso quiere el Castellón, a cinco puntos del play-off en el inicio del fin de semana.
Para ello, deberá superar las bajas de los internacionales. Pablo no podrá contar con el extremo Cipenga y el delantero Camara, que se encuentran con sus respectivas selecciones. La principal duda en el sistema radica en la formación. El Castellón recuperó en Burgos la defensa de tres, pero el míster advirtió en la previa de que quizá no ha llegado para quedarse.
Como fuere, excepto el lesionado Serpeta y los mentados Cipenga y Camara, Pablo tiene a toda la plantilla disponible, porque recupera al sancionado Doué. Se espera un once que prolongue los avances mostrados en Burgos, con la doble intención de siempre: ser sólidos en defensa (se está consiguiendo) y efectivos en ataque (no tanto).
El rival, dos caras
Enfrente, aguarda la Real Sociedad B. Hasta la fecha, un rival con dos caras. Todos los puntos que tiene (uno menos que el Castellón) los ha logrado en casa, pero no sabe lo que es puntuar lejos de San Sebastián y, cada vez que le toca viajar, parece totalmente diferente al de su feudo. Es el peor visitante de la categoría pero, a su vez, el segundo mejor local. Caso de estudio.
Para la tarde de hoy, el entrenador Ion Ansotegi no podrá contar con los centrocampistas Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel, ambos sancionados, además de los lesionados de larga duración Lebarbier y Orobengoa. Por contra, recupera para la causa al mediocentro Carbonell, indispensable en los esquemas del técnico, recuperado de unas pequeñas molestias.
Ansotegi, antes de viajar a la Plana, dijo que espera un partido «difícil» contra un Castellón que tiene «un juego muy atractivo». El técnico del filial donostiarra enumeró las claves de la cita en el SkyFi Castalia: «estar lo mejor posible el mayor tiempo» y «aprovechar y acertar en esos momentos».
Suscríbete para seguir leyendo
- Final: El Castellón, eliminado por el Atlético Antoniano en la Copa del Rey (1-0)
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- En directo | Castellón-Málaga: A romper la mala racha
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- El arbitraje del Castellón-Albacete, a fondo: un despropósito incluso antes... y después del partido
- La crónica del Atlético Antoniano-Castellón: los albinegros dicen adiós a la Copa en otra noche aciaga (1-0)
- Pablo Hernández, tras la eliminación del Castellón en Copa: “Cuando no estás acertado de cara a gol..."
- El Castellón se 'refuerza' a última hora para jugar en Burgos