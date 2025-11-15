La crónica | Vuelve el gol, brilla el Castellón, sufre el Castellón, gana el Castellón (5-4)

Mabil ha vuelto, Suero ha vuelto y el gol ha vuelto. El rock and roll también ha vuelto. El CD Castellón llegó al SkyFi Castalia feliz por la ratificación de Pablo Hernández en el cargo, creció ilusionado durante el encuentro y se marchó aturdido tras el triunfo sobre el filial de la Real Sociedad, al que superó en todos los aspectos del juego hasta que se complicó en exceso en el descuento.

Los goles de Mabil, Jakobsen, Suero, Cala y Douglas Aurélio minimizaron los cuatro de la Real y permiten a los orelluts mirar hacia arriba en la tabla, poniendo tierra de por medio respecto al descenso.

A Pablo Hernández le gustó el partido del Castellón en Burgos. De hecho, la única modificación que enseñó en el once fue obligada: el internacional Camara dejó la punta del ataque a Jakobsen. El resto de titulares permitía a Pablo jugar también con la incógnita, porque la versatilidad de muchos de ellos sirve para amagar con un tipo de defensa u otra, montar diferentes estructuras para la salida y cambiar de dibujo sobre la marcha, incluso, con un sistema líquido y por tanto rico y impredecible.

Jakobsen celebra el 2-1. / KMY ROS

Sobre el tapete, el plan fue de lo más instructivo. Sirvió para recordar por qué fue durante mucho tiempo el habitual, gracias a los beneficios de desplegarse con un hombre más por delante del balón; y también por qué, en un momento dado, dejó de hacerlo el Castellón el año pasado: el riesgo que toca asumir, sin una red extra de seguridad, subraya las consecuencias de cualquier error.

Así empezó el partido, con un susto tras un mal pase del portero Matthys, y una corrección de Salva Ruiz evitando el gol de Aguirre. A partir de ahí, el Castellón tomó el hilo del juego y empezó a crecer. El estirón lo pegó en el minuto 8: gran ocasión y gran jugada. La enhebraron Gere, Cala y Mabil, cuyo centro empaló Lucas Alcázar en el otro costado. El portero visitante, Arana, evitó el gol a quemarropa.

Durante un buen rato, el partido transcurrió por una sola dirección, la que desembocaba en la portería de la Real. Otra jugada comandada por Cala entonó del todo al Castellón. No llegó el gol poco después porque a Jakobsen le faltó un pelo para rematar un centro raso de Alcázar. Tampoco en el minuto 16, cuando el cabezazo de Jakobsen en el enésimo córner se topó con el larguero. Sí llegó en el 25’, al fin, después de un esfuerzo tras pérdida de Cala, una buena continuación de Suero, otro centro templado de Alcázar, un toque forzado de otra vez Cala y el remache de Mabil con la espada.

Los jugadores celebran el gol de Douglas, después de superar una grave lesión. / KMY ROS

Ganaba el Castellón porque estaba jugando mejor, simplemente, pero enseguida levantó la mano para decir ‘eh, el fútbol no es tan fácil’. Apenas cuatro minutos después del 1-0, volvió a meter al filial en el partido. Un pase delicado de Matthys en la salida endosó un papelón peliagudo a Gere, que estaba de espaldas. Eceiza robó el balón en el área y Gorka Carrera castigó el error a la media vuelta. Tablas.

El Castellón iba empatando con el propio Castellón, podría decirse, de alguna manera. Los albinegros recuperaron la batuta enseguida. El portero Arana le sacó un remate difícil a Suero, que había recibido de Mabil en el área. Luego, a Barri se le escapó un disparo por muy poco, en una falta lateral que botó Suero. La Real solo asomó en su temida transición con un tiro alto de Astiazaran. El Castellón terminó el primer tiempo con nueve córners. El rival, cero.

La segunda mitad

Al descanso, Pablo introdujo a Mamah en lugar de Salva Ruiz, y retrasó a Alcázar a la zaga. El Castellón siguió a lo suyo, dominante. Y pronto halló el premio. Mabil tensó al área un balón que había recibido de Barri y Jakobsen lo clavó en la red con la zurda, y con firmeza.

Esta vez, el Castellón dobló pronto la ventaja. Dos minutos después (en el 51’), Gere recogió una segunda jugada tras un córner (provocado de nuevo por el rehabilitado Mabil) y devolvió el balón al área: Suero lo convirtió en el 3-1 tras un toque de Jakobsen.

Poco después, a la hora de juego, el Castellón cazó el 4-1 con facilidad: otro buen ataque escorado por la derecha, otro centro raso de Mabil y otro zurdazo letal, esta vez de Cala.

Douglas volvió a marcar tras su grave lesión de rodilla. / KMY ROS

La Real dio señales de vida en el minuto 65, cuando Dani Díaz embocó un rechace de Matthys tras una pérdida de Mabil en la frontal. El 4-2 añadió pimienta a la parte final. Ya había metido Pablo a Sienra y Douglas por Alcázar y Suero, hombre por hombre. Al poco, se lesionó Mamah y entró De Nipoti. En el brete, el Castellón mostró lo que fácil que era complicarse: Matthys ganó un mano a mano a Dani Díaz y la incertidumbre medró hasta que una travesura de De Nipoti provocó un penalti, en el minuto 83, que Douglas convirtió en el 5-2, nueve meses después de su lesión. Era el broche perfecto, pero no. Quedaba cocción.

En el 89’, Osazuwa castigó el relajo de los albinegros con el 5-3. En los minutos de descuento, el Castellón bordeó por el precipicio, de despropósito en despropósito. Un choque fortuito entre Matthys y Alberto habilitó a Peru Rodríguez en el 5-4. En la siguiente, el equipo orellut se libró de una buena: Gorka Carrera no empujó un centro tenso de Dani Díaz, de milagro, y a un palmo de la meta.