Pablo Hernández, después del triunfo ante la Real Sociedad B: "Ha sido un partido muy completo hasta el minuto 80"

El primer encuentro de Pablo Hernández después de su ratificación como entrenador del primer equipo del CD Castellón deparó una victoria albinegra sufrida y un festival de goles. Siempre se dice que, cuando se disputa un partido abierto y se producen muchas acciones de gol, los entrenadores no suelen quedar contentos.

Hoy no ha sido diferente. En el caso del técnico 'orellut', tenía razones de sobra tanto para estar orgulloso como para enfadarse después de que su equipo disfrutara de una amplia ventaja (5-2) antes de los siete minutos de añadido y acabara pidiendo la hora.

Sobre el primer tramo del encuentro, el preparador se mostró “muy contento por los tres puntos, por haber visto puerta con facilidad y por las ocasiones generadas, ya que, además de los goles, disfrutamos de muchas más”.

Douglas volvió a marcar tras su grave lesión de rodilla. / KMY ROS

Sin embargo, no olvidó los minutos finales y la mala gestión de sus jugadores: “Me voy enfadado por los últimos minutos, por las desconexiones y esa relajación. En esta categoría no puedes relajarte ni dos minutos, da igual que sea la Real Sociedad B o el Almería. Un partido que, por juego y por cómo lo hemos manejado, lo lógico hubiera sido ganarlo con solvencia y te vas pidiendo la hora”.

En cuanto a suvaloración general del encuentro: “Durante el primer tiempo se encontraron con un gol tras un error nuestro, pero el partido estaba muy controlado. El arranque del segundo tiempo ha sido muy bueno, hemos conseguido la ventaja con el 4-1 y, a partir de ahí, no sé si ha sido relajación o mala toma de decisiones, pero no hemos sabido controlar el partido y se nos ha complicado”.

Suero y Alcazar celebran el 3-1, con Alberto detrás. / KMY ROS

Pablo Hernández apostó por segundo encuentro consecutivo por la defensa de tres: “A la hora de atacar permite tener más gente por delante del balón y generar más espacios, mientras que en defensa corres más riesgos, pero te permite jugar muy avanzado en campo contrario. Ahí es donde nos sentimos más cómodos, estando con la línea alta y recuperando. Es algo que hemos hecho durante los primeros 60’ y no tanto en los últimos diez”, valoró.

Por último, quiso aclarar el estado de Kenneth Mamah, que fue sustituido 25 minutos después de ingresar en el terreno de juego: “Ha sido una lástima. Nos ha aportado mucho en banda, pero ha sentido una molestia en el aductor. Ya tuvo una lesión ahí y, antes de que fuera a más y se rompiera, he pensado que era mejor que no continuara. No había que correr riesgos”, concluyó.