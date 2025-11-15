La previa | Un Castellón B enracado y en 'cuadro' buscará la victoria ante el Porreres

El Castellón B espera que a la tercera sea la vencida y pueda traerse algo positivo de Illes Balears, después de saldar con derrota sus dos últimas visitas. Ahora que el equipo albinegro ha cogido la buena onda, se espera arrancar algo positivo del complicado campo de futbol municipal Ses Forques Porreres, frente al titular de esta localidad (Porreres), este domingo a partir de las 12.00 horas.

Dennis Almiñana, en el centro de la imagen, apunta a repetir titularidad en el filial. / Juan Francisco Roca

Las islas (baleares) han sido malditas para la joven escuadra albinegra. Allí, y frente al Atlético Baleares, se estrenó en esta categoría y perdió por un contundente 3-0 (los tres goles en la primera parte), y después visitó al Poblense, en Sa Pobla, y también regresó de vacío tras perder por 3-2, rozando el empate. Ahora regresa a las islas en busca de obtener algún botín.

Muchas ausencias

Para este partido el tándem técnico del Castellón B, Carles Salvador e Ian Molina, mantendrá importantes bajas por lesión como es el caso de Marcos Montero, Nico Font y Toni Gabarri, centrocampistas y mediapuntas, más el extremo Jorge Domingo que se lesionó el miércoles en pleno entrenamiento en Gaetà Huguet, mientras que Charbel está con la selección. Se recupera Yeray Izquierdo.

Guillem Terma, uno de los habituales en los onces iniciales del Castellón B. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Juanki Ferrando; Yeray Izquierdo, David Sellés, Álex Alcira; Adrián Arapio; Josep Díaz, Guillem Terma, Enric Gisbert, Dennis Almiñana; Carlos Segura y Miguelón Ferrer.