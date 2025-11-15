La previa | Un Castellón B enracado y en 'cuadro' buscará la victoria ante el Porreres
Intentará el segundo triunfo lejos de casa afrontando la cita con cinco ausencias
El Castellón B espera que a la tercera sea la vencida y pueda traerse algo positivo de Illes Balears, después de saldar con derrota sus dos últimas visitas. Ahora que el equipo albinegro ha cogido la buena onda, se espera arrancar algo positivo del complicado campo de futbol municipal Ses Forques Porreres, frente al titular de esta localidad (Porreres), este domingo a partir de las 12.00 horas.
Las islas (baleares) han sido malditas para la joven escuadra albinegra. Allí, y frente al Atlético Baleares, se estrenó en esta categoría y perdió por un contundente 3-0 (los tres goles en la primera parte), y después visitó al Poblense, en Sa Pobla, y también regresó de vacío tras perder por 3-2, rozando el empate. Ahora regresa a las islas en busca de obtener algún botín.
Muchas ausencias
Para este partido el tándem técnico del Castellón B, Carles Salvador e Ian Molina, mantendrá importantes bajas por lesión como es el caso de Marcos Montero, Nico Font y Toni Gabarri, centrocampistas y mediapuntas, más el extremo Jorge Domingo que se lesionó el miércoles en pleno entrenamiento en Gaetà Huguet, mientras que Charbel está con la selección. Se recupera Yeray Izquierdo.
Posible once Castellón B: Juanki Ferrando; Yeray Izquierdo, David Sellés, Álex Alcira; Adrián Arapio; Josep Díaz, Guillem Terma, Enric Gisbert, Dennis Almiñana; Carlos Segura y Miguelón Ferrer.
