Lo que no se vio del Castellón-Real Sociedad B

Notable entrada en el SkyFi Castalia, con más de diez mil espectadores en las gradas para presenciar el Castellón-Real Sociedad B. La afición, que regresaba al estadio tras la épica remontada contra el Málaga, mostró una vez más su apoyo al equipo y, en concreto, al entrenador Pablo Hernández.

El nombre del técnico orellut fue recibido con aplausos, cuando se le anunció por megafonía. Al final, y pese a la lluvia y el amago de empate, hubo festejo de la victoria.

Rutinas de sobremesa

Como fuere, era día de partido y eso significa rutinas y ambiente. Las camisetas albinegras se dejaron ver los aledaños del SkyFi Castalia desde horas antes del inicio del encuentro. Al comenzar el duelo a las cuatro de la tarde, muchos optaron por quedar a comer en los bares habituales, aunque otros aparecieron a la hora del café directamente. Unos y otros pasaron una digestión diferente.

Especial fue el partido para Alberto Jiménez, que ayer cumplía 33 años y lo celebró con una nueva titularidad. Otro nombre de la jornada fue el de Imanol Agirretxe. Pasó un tiempo cedido en el Castellón, muy joven, y luego hizo una gran carrera como delantero en la Real Sociedad. Ayer regresó a Castelló como segundo entrenador del filial.

Dick Schreuder, de visita en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

En el palco, no faltó el presidente del Castellón, Bob Voulgaris, así como el director general, Alberto González y la plana mayor del organigrama del club. También asistió al palco de autoridades la concejala de Deportes Maica Hurtado, y otros ediles del equipo de gobierno. En Tribuna Baja se dejó ver el exentrenador del Castellón y actual del NEC, Dick Schreuder, que aprovechó el parón en la primera holandesa para visitar la que fue su casa. Lo mismo hizo el futbolista Raúl Sánchez, actual jugador del Necaxa, a quien se le vio incluso a pie de césped.

La próxima cita, en Andorra

El sábado que viene, el Castellón visitará el feudo del Andorra (16.15 horas). Será a buen seguro uno de los desplazamientos más multitudinarios de la temporada. Ayer, el conjunto andorrano cayó derrotado por la mínima en Albacete (1-0). El exorellut Dani Villahermosa jugó el partido completo.