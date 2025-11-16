CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional

El sueño mundialista del extremo del CD Castellón, Brian Cipenga, continúa vivo. El jugador albinegro participó este domingo en la agónica victoria de la RD del Congo sobre Nigeria en la final del repechaje africano, logrando la clasificación para el torneo de repesca de la FIFA que se disputará en marzo. Cipenga entró en el minuto 72, con 1-1 en el marcador. Sin más goles, el pase se decidió en la tanda de penaltis.

Brian Cipenga ya había tenido minutos en la semifinal contra Camerún. Salió en la segunda parte y dio la asistencia del gol de la victoria de la RD del Congo. Este domingo ha empezado igualmente desde el banquillo en el duelo con Nigeria, que había derrotado en la otra semifinal a Gabón. Después, sobre el césped, se mostró muy activo y participativo, sobre todo cuando jugó de extremo izquierdo. Luego lo cambiaron de banda. No lanzó ninguno de los penaltis.

El camino al Mundial

La RD del Congo, como ganadora de este play-off celebrado en Marruecos, disputará en marzo el novedoso torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que contará con seis selecciones que lucharán por las dos últimas plazas para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

En este torneo clasificatorio participarán dos combinados de la Concacaf (América del Norte, Caribe y Centroamérica), además de uno de la AFC (Asia), uno de la CAF (África), uno de Conmebol (Sudamérica) y otro de la OFC (Oceanía), y se celebrará en marzo de 2026, durante el periodo de partidos internacionales que va del 23 al 31 de marzo.

Cipenga, por si fuera poco, podría ser convocado también a mediados de diciembre para la Copa de África. En concreto, la competición comenzará el domingo 21 de diciembre de 2025 y finalizará el domingo 18 de enero de 2026, por lo que Cipenga podría perderse varios partidos de Liga.

Ousmane Camara, con Guinea

Ousmane Camara también podría ir a la Copa de África con Guinea, que no está clasificada pero ha recurrido una alineación indebida de Tanzania y está a la espera del veredicto (en teoría se debería conocer este lunes). De momento, está con su selección. El delantero del CD Castellón solo se perdió un partido, el del sábado contra el filial de la Real Sociedad, porque se incorporó más tarde con el combinado de Guinea y pudo jugar el duelo del lunes en Burgos. Guinea iba a disputar el sábado contra Togo un amistoso que se canceló y finalmente midió fuerzas con Liberia, a la que derrotó 2-0.

Ousmane Camara, entrenando con Guinea. / fgfofficiel

La siguiente cita, también de carácter amistoso, será contra Níger el martes 18 de noviembre. Tras el partido, Camara volverá a Castellón y se espera que esté disponible para el encuentro de los albinegros en Andorra, el próximo sábado (16.15 horas). Cipenga también, tras perderse los duelos contra Burgos y Real B.