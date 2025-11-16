CD Castellón | Nueve goles en Castalia... ¡60 años después!

La afición albinegra aún trata de asimilar la lluvia de goles del partido más reciente. No es de extrañar, porque vivir algo así no es frecuente. El 10 de octubre de 1965 el Castellón se impuso al Sueca por 7-2 y fue la última vez que la afición del Castellón asistió a un partido con tantos goles (nueve) como los que se vivieron este pasado sábado en el SkyFi Castalia, en el encuentro ganado contra el filial de la Real Sociedad por un ajustado 5-4.

Toca retroceder 60 años para ver tantos goles en el feudo castellonense. En concreto, la temporada 1965/66 en Tercera División. El 10 de octubre de 1965 el Castellón entrenado por Juan Ramón y presidido por Fernando Beltrán Fabra recibía al Sueca y lo acabó derrotando por 7-2, con tres goles de Arranz y dobletes para Cela y Tobalo. En esta ocasión, en Segunda División, con Pablo Hernández como entrenador y Bob Voulgaris como presidente, los goles orelluts fueron de Mabil, Jakobsen, Suero, Cala y Douglas Aurélio.

Otros partidos con muchos goles

Desde esa fecha, en el campo del Castellón no se habían vivido tantos goles en ninguna de las categorías. Sí que se lograron ver ocho. Castellón-Albacete (3-5, temporada 2009/10), Castellón-Sabadell (6-2, la 1996/97) y el Castellón-Poblense (8-0, de la 1968/69). También a domicilio, en un Mérida-Castellón (5-3, la 1992/93).

También se vieron nueve goles antes de 1965. En un Castellón-Elche (8-1, en Tercera, la campaña 1952/53); 10 goles en un Castellón-Levante (6-4, la 1940/41). Las otras veces que se vieron dos dígitos estando incluido el Castellón fueron en el Linense-Castellón (7-3, la 1949/50), Badalona-Castellón (1-9, la 1940/41, máxima diferencia a favor), Real Madrid-Castellón (9-1, la 1941/42, mayor goleada en contra).

Incluso 11 goles se vieron en un Castellón-Hércules (8-3) de la Copa del Generalísimo el 2 de mayo de 1943; en un Castellón-Tomelloso (7-4), de la fase de ascenso a Segunda, el 30 de junio de 1952, y un Real Madrid-Castellón (7-4, en Primera División), el 2 de febrero de 1947.