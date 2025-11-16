La crónica | El Castellón B marca, sufre y gana en el complicado campo del Porreres (2-3)

Toca ser repetitivos, pero este Castellón B marca, divierte y gana más de lo esperado inicialmente en una categoría tan dura y complicada como la Segunda Federación. Un partido que empezó dominado de cabo a rabo por el filial, acabó casi pidiendo la hora en el campo del Porreres. Los locales pusieron el 2-3 en el minuto 92 y se añadieron casi diez. Qué triunfo más importante para el equipo de Carles Salvador e Ian Molina. Segunda victoria consecutiva lejos de casa.

Aún no se había cumplido el primer minuto de partido y el colegiado le birló un penalti como una catedral, tras un tiro de Miguelón que el defensa local, con el brazo desplegado, rechazó. Protestas estériles para el filial amarillo que, en la primera parte, volvió a exhibir un juego ofensivo, atrevido y valiente que le permitió adelantarse en el marcador en el minuto 34, tras serios avisos de Isi Alarcón, David Sellés y Goñi.

Miguelón Ferrer cubre el balón ante un contrario, en el partido frente al Porreres. / CD Castellón

Se lesionó David Sellés se lesionó en el minuto 25 siendo reemplazado por Yeray Izquierdo que, superada la media hora de juego piso el 0-1 al rematar un centro de Isi Angulo. Tras este gol los locales reaccionaron tímidamente y en la prolongación de la primera parte Pau Mascaró estuvo a punto de firmar las tablas.

Segundo tiempo

No estuvo tan dominador el Castellón B en la segunda parte, no obstante, pronto llegaría el 0-2 del goleador Carlos Segura a pase de Terma. El Porreres quiso y apretó. El filial no se desmoronó. Carlos Llamas redujo la diferencia a balón parado en el minuto 56 antes de que Isi perdonase el 0-3. El partido se encendió, pero el Castellón B no se vino abajo. Josep Díaz, en una contra, a pase de Segura hizo el 1-3 (min. 85), pero en el alargue el joven Fran Santamaría anotó en propia portería (min. 92). Era el 2-3 y quedaba mucho, pero el marcador no se volvió a alterar.

Al final celebración por todo lo alto por estos tres grandes puntos. La próxima cita será el próximo domingo contra el Torrent en Gaetà Huguet a partir de las 12.00 horas.

Ficha técnica:

-2- Porreres: Víctor Méndez; Jorge, Alejandro, Gari, Sastre (Climent, min. 76), Poo (Benimelis, min. 46); Medina, Llamas (Sorell, min. 76), Bengoetxea (Garri, min. 46); Rodri (Santos, min. 73) y Moscardó.

-3- Castellón B: Juanki; Willmann (Josep, min. 64), Sellés (Yeray, min. 28), Zoom, Alcira; Terma, Arapio, Isi Angulo (Santamaría, min. 64), Segura, Miguelón (Enric, min. 72) y Goñi (Dennis, min. 77).

Goles: 0-1. Min. 34: Yeray. 0-2. Min. 47: Segura. 1-2. Min. 56: Llamas. 1-3. Min. 85: Josep. 2-3. Min. 92: Santamaría (pp).

Árbitro: Joan Masip Vidal (Lleida). Amonestó a los locales Sastre, Llamas, Garri y Sorell; y a los visitantes Arapio e Isi Angulo.

Campo: Ses Forques.

Entrada: 600 espectadores.