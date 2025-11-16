Douglas Aurélio: "Ha sido muy bonito cómo me ha recibido la afición"

Douglas Aurélio está de vuelta. El extremo del CD Castellón, que ya había disputado unos minutos en Burgos, se reencontró ayer con el SkyFi Castalia y con el gol tras su larga lesión.

Sobre su regreso al césped, con tanto incluido, el brasileño se mostró «muy feliz por el gol, aunque lo más importante es que me siento bien. Ha sido una larga recuperación, doy gracias a la gente que me ha ayudado».

Douglas quiso agradecer a la afición el recibimiento que le brindó cuando ingresó al terreno de juego: «Ha sido un momento muy bonito. Me abrazaron desde que llegué y estamos siempre unidos».

Douglas volvió a marcar tras su grave lesión de rodilla. / KMY ROS

El extremo tampoco quiso dejar de lado el tramo final, en el que refleja la seguridad del equipo: "Hemos estado confiantes durante todo el partido. Es cierto que nos costó un poco durante los últimos minutos, pero nos vamos con los tres puntos".

Por último, valoró el encuentro: «Jugamos muy bien en la primera parte, pudimos hacer muchos más tantos. He visto al equipo muy bien. Nos faltaba el gol en los últimos partidos y hoy pudimos hacer cinco», finalizó.