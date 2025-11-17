Castellón: ¡Acusan a la selección de Cipenga de hacer vudú camino del Mundial 2026!

El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras quedar fuera del torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026, que su equipo fue víctima de vudú prácticado por miembros del cuerpo técnico de la República Democrática del Congo, en la que juega Brian Cipenga (CD Castellón), durante la tanda de penaltis.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

Acusación

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.

La República Democrática del Congo se clasificó para la repesca internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate a un gol. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos penaltis a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018); mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial , tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.

La derrota de Nigeria, que los margina de su segundo Mundial consecutivo, llegó en la instancia de repechaje de las eliminatorias africanas, que disputaron los cuatro mejores segundos de la primera liguilla de la clasificación. Habían superado el jueves a Gabón por 4-1, tras empatar 1-1 en los 90 minutos, pero no pudieron pasar del empate por el mismo resultado ante la República Democrática del Congo, para luego caer por 4-3 en los penales.

El desarrollo

Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi malograron sus lanzamientos desde los once metros, mientras que los dos últimos fueron contenidos por el cancerbero Timothy Fayulu, que había ingresado por el titular Lionel Mpasi al final de los 120 minutos.

Las Super Águilas también contaban con figuras del calibre de Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samu Chukwueze y Alex Iwobi, pero todos ellos fueron sustituidos antes de los 70 minutos.

Cuándo se juega el repechaje internacional para el Mundial 2026: fecha, formato y partidos

Con la victoria, la Congo de Cipenga selló su lugar en el play-off intercontinental que tendrá lugar en marzo del próximo año en Guadalajara y la Ciudad de México. Allí, los congoleños serán sorteados con otros cinco países en dos llaves, donde se jugará en cada una un minitorneo eliminatorio. Al tener el mejor coeficiente FIFA, Congo solo debería ganar un encuentro más para estar en la cita del Mundial 2026.

Si consiguen triunfar en México, sería la primera vez que los Leopardos asisten a una Copa del Mundo con su actual denominación, tras haber formado parte de Alemania 1974 como Zaire. En aquella ocasión, que representó la primera participación de un país de la África subsahariana en una cita mundialista, finalizaron últimos de su grupo y no pudieron convertir goles ante Escocia, Brasil y Yugoslavia.