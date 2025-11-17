CD Castellón | Mabil vuelve a sonreír: «Los últimos meses han sido difíciles para mí»

Como él mismo dijo tras el partido del Castellón contra el filial de la Real Sociedad, Awer Mabil es «un tipo feliz, en general». El internacional australiano es uno de esos jugadores que mejora la rutina en un vestuario. Por eso, su gran actuación fue acogida con alegría colectiva. Mabil y su sonrisa han vuelto.

«Los últimos meses han sido difíciles para mí», admitió el futbolista orellut en la zona mixta, tras el 5-4. «Pero ahora estoy aquí, otra vez, y me siento bien», añadió. Mabil no había podido recuperar este curso el nivel que había ofrecido en la segunda parte de la pasada campaña. Destiló síntomas de mejoría en Burgos, en su retorno a la titularidad, y la rompió contra la Real B. Fue el mejor del partido: metió un gol, firmó dos asistencias y generó infinidad de situaciones de ataque.

Mabil dispara a puerta durante el Castellón-Real Sociedad B del SkyFi Castalia. / KMY ROS

Fue la tarde de su rehabilitación definitiva. En la alegría, Mabil se acordó de sus compañeros. «El equipo me ha ayudado mucho a encontrar mi nivel», dijo. Su fútbol punzante y vertical recordó al tramo final del curso pasado, cuando sumó seis pases de gol en 14 partidos. En la segunda temporada, el extremo de 30 años partió desde la titularidad, con Johan Plat, pero fue difuminándose con el paso de las semanas. El último, contra la Real, fue su décimo partido: logró sus dos primeras asistencias y estrenó la cuenta goleadora como albinegro.

Espíritu asistente

«Ahora tengo que ser consistente con los goles», indicó Mabil. «Estoy feliz por mi primer gol, que siempre es el más difícil. Los siguientes vendrán ahora más fáciles», aventuró, antes de recordar que su principal cualidad es otra. «Amo asistir a mis compañeros, lo disfruto. Marcar es bonito y lo hago a veces, pero disfruto mucho cuando veo marcar a mis compañeros y aún más si soy yo quien asisto», desarrolló al respecto.

Gere, Barri y suero abrazan a Mabil tras el 1-0. / KMY ROS

«Como jugador de banda, creo que este es mi trabajo. Mi juego se basa en cuántas ocasiones soy capaz de crear», insistió Mabil, que ya el año pasado interpretó con agudeza el camino hacia el gol que más se trabaja en el Castellón: el pase raso a la llegada al área, ya sea por delante o en descarga. Así lo hizo contra la Real en los goles de Jakobsen y Cala, y en el casi gol de Suero. También combó un tenso perfecto a Lucas Alcázar que no fue gol por un paradón del portero.

Todo, con la versatilidad de rendir como extremo o carrilero, un extra idóneo para Pablo Hernández y sus esquemas de juego. Todo ayudó a que se reconciliara con el SkyFi Castalia («la mejor sensación del mundo»).