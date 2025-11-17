Conexión Orellut: El CD Castellón más ofensivo golea, pero se descompone al final y acaba pidiendo la hora

El episodio de Conexión Orellut desmenuza el vibrante 5-4 del CD Castellón ante la Real Sociedad B, un partido en el que el nuevo dibujo con tres centrales disparó la producción ofensiva hasta el punto de convertir cada llegada en una amenaza real. La tertulia —con José Luis Gual, Dragan Punisic, Israel Matamala, Ximo Górriz y el analista de datos y métricas de fútbol, David Jorques.— coincide en que el equipo ganó pegada y dinamismo, pero abrió demasiadas puertas atrás, lo que explica el sufrimiento final pese a ir varios pasos por delante durante gran parte del encuentro.

Además del análisis táctico, se han repasado datos clave del partido que certifican tanto el vendaval ofensivo como el desorden defensivo. También ha habido espacio para valorar la buena marcha del filial en Segunda Federación y para mirar al futuro de Pablo Hernández, cuyo liderazgo y apuesta valiente marcan la identidad del equipo. El gran reto, subrayan, es encontrar el equilibrio entre el vértigo en ataque y la fiabilidad atrás para aspirar a un tramo final de temporada más sólido.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.