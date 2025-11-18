El Andorra pierde a un jugador y el Castellón recupera a dos

Después de sumar siete de los últimos nueve puntos en liza, el CD Castellón encara con ambición el partido del próximo fin de semana. Los albinegros visitarán al Andorra el sábado a las 16.15 horas con el objetivo de prolongar la buena dinámica.

En ese sentido, el equipo que dirige Pablo Hernández contará con dos 'refuerzos' extra. El Castellón recuperará a los internacionales Brian Cipenga y Ousmane Camara, ausentes en el anterior encuentro contra el filial de la Real Sociedad al encontrarse con sus respectivas selecciones nacionales.

En el caso de Cipenga, que también se perdió el duelo con el Burgos en la anterior jornada, fue protagonista de un momento histórico. Jugó y anduvo muy activo en las semifinales y en la final del repechaje africano, y la RD del Congo obtuvo el pasaporte para el torneo final de repesca, manteniendo las opciones de jugar el próximo Mundial.

Camara, por su parte, solo se perdió el último partido en el SkyFi Castalia, al ser convocado para unos amistosos con su país, Guinea.

Baja en el Andorra

El Andorra, por su parte, aguarda a los orelluts con la intención de reencontrarse con una victoria que le está siendo esquiva en las últimas semanas. Lo tendrá que hacer sin Martín Merquelanz. El club ha confirmado este martes que el extremo izquierdo sufre una lesión en el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda y estará de baja, aproximadamente, entre cuatro y seis semanas, informó el club.

El jugador vasco, que no pudo debutar con el Andorra en Liga hasta el pasado 8 de noviembre, tras solucionar el club los problemas de su licencia por la normativa de cupos del Principado, estará apartado de la competición varias jornadas. El primer partido que se perderá es el del próximo sábado (16.15 horas) contra el Castellón.