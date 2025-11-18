Castellón: La revolucionaria medida de Voulgaris para el fútbol español

El presidente, custodio y máximo accionista del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, lanzó este lunes, 17 de noviembre del 2025, una idea para que los clubs del fútbol español puedan excluir a un árbitro de sus designaciones en una determinada temporada.

A raíz de la crítica de Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, por la actuación de Moreno Aragón, en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, contra el RCD Deportivo (1-3), el máximo mandatario orellut se posicionó en sus redes sociales a favor de poder escoger un árbitro que no pueda pitar a cada equipo durante la temporada. “Los equipos deberían tener el derecho de designar a un árbitro al que pudieran excluir de sus partidos”, apuntó Bob.

Este posicionamiento de Voulgaris procede de su etapa en la NBA cuando trabajaba en los Dallas Mavericks. “Creo que esta política también podría funcionar en el fútbol”, añadió en X, la antigua Twitter.

El árbitro, durante un lance del Castellón-Málaga. / ERIK PRADAS

Llueve sobre mojado en el SkyFi Castalia

Esta propuesta la realiza dos semanas después de que su equipo recibiera un gol de penalti ante el Málaga a instancias del VAR y que se revisó durante casi siete minutos en un partido que ganaron los albineros tras remontar el partido en el tiempo añadido.

Después de aquella importante jugada, el informe del Comité Técnico de Árbitros consideró que “la intervención del VAR no fue correcta, ya que no existía un error claro y manifiesto en la decisión de campo”.

Otra polémica más en un ejercicio en el que el CD Castellón está, a menudo, en el ojo del huracán de las polémicas arbitrales, convertido en víctima, muy a su pesar.

Un poco de historia

✅ En el fútbol español federado (Real Federación Española de Fútbol, RFEF), incluso hace años, no se podía recusar árbitros.

Desde hace décadas (al menos desde los años 80), los estatutos de la RFEF no han contemplado la figura de recusar árbitros.

La designación siempre ha sido competencia exclusiva del Comité Técnico de Árbitros y los clubs no podían elegir ni vetar colegiados.

Esí, lo que sí existía hace años era:

⚪ 1. Existían listas negras informales (no oficiales).

De los años 60 a los 90, algunos equipos intentaban influir para que ciertos árbitros no los pitaran, pero no estaba reconocido reglamentariamente.

El CTA combatió esta circunstancia, endureciendo normas de designación.

⚪ 2. En fútbol amateur o ligas no federadas sí existían recusaciones

Hace años (y aún hoy en día) muchas ligas locales, municipales o privadas permitían:

Recusar uno o dos árbitros por temporada.

uno o dos árbitros por temporada. Argumentar conflicto personal .

. Hacerlo por escrito al inicio de la competición.

Esto no era una competencia de la RFEF, sino de cada liga.

⚪ 3. Se podía protestar un arbitraje a posteriori, pero no recusar.

Hace unas cuantas temporadas se podía:

Presentar una queja ante el Comité de Competición.

ante el Comité de Competición. Solicitar un informe.

Pedir que se revisara la actuación.

Pero no impedía que el árbitro volviera a pitarte.

🟩 Resumen

A modo de conclusión: