Las cinco claves del Andorra-Castellón: un estadio en las 'nubes', partido a bajo cero...

El FC Andorra-CD Castellón de este sábado (22 de noviembre del 2025), de nuevo a primera hora de la tarde (16.15 horas), se ha convertido en uno de los encuentros más especiales. Por un lado, la amplia representación de la afición albinegra, en un fin de semana de fútbol, turismo y compras en el llamado País de los Pirineos. Y, por otro, unas condiciones climáticas y ambientales muy distintas a las habituales del SkyFi Castalia.

Vayamos por partes en esta radiografía de un encuentro con mucha miga.

Un estadio singular: el más elevado a nivel profesional

El Andorra se vio obligado a abandonar el Estadi Comunal de la capital del país, al ser reconvertido a hierba artificial para el rugby, mudándose, ya para los play-off de ascenso en el que superó a la UD Ibiza y a la Ponferradina. Según reza la web del club, el Nou Estadi d’Encamp dispone de unas «instalaciones de primer nivel, que cumplen con todas las exigencias de LaLiga y que nos permitirán seguir creciendo como entidad». «Con capacidad para 5.108 espectadores y situado a 1.240 metros respecto al nivel del mar, el Estadio de la FAF [Federación Andorrana de Fútbol, ya que allí también juega la selección] será el terreno de juego a mayor altitud del fútbol profesional español».

Las consecuencias de jugar a tanta altitud

Siete kilómetros más al norte y 200 metros por encima respecto al Comunal, el Castellón tendrá que aclimatarse a unas condiciones un tanto especiales. Es cierto que se nota mucho más a partir de los 2.000 metros (el mal de altura), pero sí hay menos oxígeno que al nivel del mar (caso de Castalia).

Esto provoca una mayor sensación de fatiga, así como más dificultad para recuperar el tono muscular entre esfuerzos, el aumento de la frecuencia cardiaca, un menor rendimiento aeróbico (entre un 3% y un 5% inferior respecto a lo normal) y también un incremento de la deshidratación (a esa altitud, el aire es más seco). Por último, puede provocar dolor de cabeza o malestar leve, entre otras consecuencias fisiológicas.

Del ‘veroño’ a un crudo invierno adelantado

La capital de la Plana todavía disfruta de unas temperaturas que rondan los 20 grados, en un otoño mucho más cálido de lo acostumbrado. Con todo, el encuentro del sábado se disputará a una temperatura que puede significar un descenso de hasta 30º respecto a las del reciente fin de semana.

Según diversas webs de previsiones meteorológicas consultadas, el encuentro podría disputarse a una temperatura que estaría entre los cuatro y los siete grados negativos, con una sensación térmica aún más baja ante unos vientos por encima de los 30 km/h. En principio, con un cielo despejado, aunque con una alta probabilidad de que nieve el viernes (algo menos de 10 centímetros). Eso sí, el recinto cuenta con un césped híbrido calefactado, que cumple con todos los requisitos de homologación por parte de la UEFA.

Entradas visitantes agotadas y aficionados mezclados

La semana pasada, el Castellón informó de que las entradas del sector visitante en Encamp (estadio con capacidad para casi 5.200 espectadores, con una afluencia media de casi 2.900 aficionados) habían volado en poco más de una hora: 200. Con todo, la presencia de orelluts será superior, ya que hay constancia de que otros muchos seguidores han adquirido localidades en otras zonas, a través de la página web del Andorra.

En una temporada de larguísimos desplazamientos, las cuatro horas y media por carretera (siempre que las condiciones meteorológicas ralenticen el trayecto de 380 kilómetros) parecen asequibles, sobre todo teniendo en cuenta el atractivo del destino.

El mal momento tricolor: siete jornadas sin ganar

Aunque superó la primera ronda de la Copa del Rey, el Andorra suma siete compromisos ligueros sin conocer el triunfo, con tres puntos de los últimos 21, goleado además por el Málaga (4-1) y la Real Sociedad B (3-0).

El conjunto dirigido por Ibai Gómez solamente ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones (además, en sendos 0-0): es decir, si encaja, no gana.