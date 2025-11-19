CD Castellón | Los 'orelluts', en vilo con la nueva colección de cromos

El regreso del CD Castellón al fútbol profesional tuvo la pasada campaña un bonito broche con el lanzamiento de una colección de cromos de la categoría. Lo hizo un clásico del sector, Panini, y según diversas informaciones, esta temporada repite.

Así se ha podido leer en los últimos días en las redes sociales. Según Grada B, el lanzamiento oficial está previsto para esta misma semana, con un pack inicial que incluye álbum y cuatro sobres. Después, cada sobre costará 1 euro y tendrá ocho cromos. Saldrán los jugadores de cada equipo, obviamente, así como cromos especiales.

Un éxito de ventas

Será el segundo año consecutivo en el que Panini recupere una colección exclusiva para la categoría, que ya fue un éxito la temporada pasada. Según las imágenes filtradas, el jugador orellut en la cubierta del álbum será Álex Calatrava.

El lanzamiento de esta nueva colección de Segunda se produce, además, cuando los coleccionistas habituales están terminando la de Primera División. El momento idóneo para iniciar una nueva ilusión.