El gesto del Castellón con el Paiporta en recuerdo de la dana

La localidad valenciana de Paiporta se convirtió en uno de los símbolos del desastre dejado por la dana que azotó la Comunitat Valenciana en octubre del 2024. En pocas horas, un episodio de lluvias torrenciales transformó las calles en ríos desbordados, arrastró vehículos, anegó viviendas y dejó un balance humano y material que la población tardará años en olvidar. Hasta 56 de las 229 víctimas mortales contabilizadas eran de allí.

El desbordamiento del barranco del Poyo fue el punto crítico. El caudal, descontrolado y repentino, irrumpió en el casco urbano con una fuerza que sorprendió incluso a los vecinos más acostumbrados a episodios de lluvia intensa. Las plantas bajas se llenaron de agua en minutos, atrapando a familias que no pudieron evacuar a tiempo. La intensidad del temporal provocó también el colapso de garajes y sótanos, donde se concentró parte de la tragedia.

Las infraestructuras locales resultaron gravemente afectadas. Uno de los símbolos del impacto fue el puente del metro, cuya estructura quedó severamente dañada, obligando a interrumpir el servicio durante semanas y complicando la movilidad diaria de miles de personas. Servicios esenciales como el suministro eléctrico y el acceso al agua potable sufrieron interrupciones prolongadas en varios barrios.

Sara Fernández

El golpe emocional ha sido igualmente profundo. La comunidad se volcó en rescates improvisados y en la búsqueda de desaparecidos, mientras la magnitud de las pérdidas se hacía evidente con el paso de las horas. Las autoridades locales y autonómicas activaron planes de emergencia y comenzaron a coordinar ayudas para los damnificados, aunque muchos vecinos lamentan que la respuesta llegó tarde y que la falta de prevención agravó los efectos de la riada.

Hoy, caminando por las calles de Paiporta, aún se respira la mezcla de incredulidad, dolor y esfuerzo colectivo. La dana no solo arrasó infraestructuras: también dejó una profunda cicatriz en la memoria de un pueblo que intenta levantarse, consciente de que la reconstrucción será larga y que la amenaza de episodios similares es cada vez menos extraordinaria.

El impacto en el fútbol

En cuanto al principal campo de fútbol de la población, en El Palleter, el agua llegó a unos tres metros de altura, inundando vestuarios, oficinas y estructuras del campo. Un año después, reinaugurado El Terrer, los niños y niñas del E1 Paiporta, Atlético Ciudad y Paiporta CF vuelven a jugar en su pueblo, aunque todavía sin vestuarios por problemas de alcantarillado.

Mientras tanto, a solamente 200 metros, la escena contrasta: El Palleter permanece congelado en el tiempo desde la tarde del 29 de octubre del 2024, símbolo intacto de la devastación que dejó la dana en Paiporta.

Por eso son importantes historias como la protagonizada por el CD Castellón.

El relato

Así, el Paiporta CF ha desvelado que el CD Castellón le ha hecho llegar una camiseta firmada por los jugadores de la primera plantilla que sustituye a la que tenía el conjunto valenciano guardada de un partido entre ambos clubs del 2017 y que se perdió tras las inundaciones de octubre del 2024.

Con motivo de la visita liguera en el grupo VI de Tercera División al Estadio Castalia para medirse en un partido, el 1 de noviembre del 2017 (2-1), el CD Castellón le hizo entrega al Paiporta de una camiseta enmarcada y que el club valenciano guardaba en sus instalaciones "con cariño", hasta que la riada se la llevó. “La dana nos dejó sin muchos recuerdos”, lamentó el club valenciano en redes sociales.

Así lo viven

Entre esos objetos que guarda con cariño el Paiporta estaba “la camiseta de aquel histórico día” en el que visitaron Castalia. Un año después, el club de La Plana ha posibilitado que la camiseta del Castellón regrese a las instalaciones del Paiporta.

“Con emoción hemos recibido una nueva firmada por toda la plantilla y una carta del club muy emotiva para que podamos ir recuperando los recuerdos poco a poco”, han señalado desde el Paiporta.

Cartel elaborado por el Paiporta CF, con motivo de su visita a Castalia, el 1 de noviembre del 2017. / PAIPORTA CF

Para el club valenciano, se trata de “un detalle muy especial y significativo”, que ahora, además, contará con la firma de los jugadores que integran la plantilla del CD Castellón en su segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion.