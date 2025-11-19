Informe | El proyecto del CD Castellón para la cantera: «Somos diferentes»

En torno al filial del Castellón y al fortín de Gaetà Huguet se está creando una mística que, de alguna manera, evoca al Bovalar de los años ochenta y el ambiente que se vivía en los partidos del amater. La gran temporada del Castellón B, invicto en casa y en puestos de play-off en la exigente Segunda RFEF, es la punta del iceberg del incipiente y potente proyecto del club para la academia, con la construcción en marcha de la ciudad deportiva Globeenergy, en Borriol.

Víctor Ventura, el director de la cantera del CD Castellón, desgrana en Mediterráneo la estrategia que ha llevado a las categorías inferiores a experimentar, en poco más de tres años, un crecimiento extraordinario. En un paisaje de competencia máxima, el Castellón ha optado por la distinción. «Somos diferentes», es el resumen de Ventura para la nueva situación.

La captación y el desarrollo

Con menos dinero que los gigantes del fútbol español, el Castellón dispone de otras armas para convencer y captar al perfil de jugador que necesita. Ventura explica en qué consiste eso de ser diferentes. «La cercanía, la humildad... y dos aspectos fundamentales: ponemos el foco en el desarrollo individual del futbolista y mostramos que, si estás con nosotros durante el proceso, es más fácil llegar al Juvenil A, al filial y en última instancia al primer equipo», indica.

Esto ha motivado que el Castellón pueda fichar jugadores que priorizan el proyecto deportivo a la oferta económica, y que encajan en el modelo instaurado desde la llegada del presidente Haralabos Voulgaris. «Tenemos muy claro el tipo de jugador que necesitamos porque tenemos muy claro el estilo de juego», añade Ventura.

La filosofía

Un estilo de juego ya conocido por todos los albinegros, y que es el mismo (con los matices obvios) para los conjuntos de la cantera y para el primer equipo. «Es un fútbol de asumir riesgos, de querer ser ofensivos, de atacar bien, de tratar de ganar metiendo un gol más que el rival», resume Víctor Ventura. Para llevarlo a cabo, el Castellón capta y desarrolla «jugadores versátiles, capaces de repetir esfuerzos, dinámicos y sobre todo con talento ofensivo».

El ondense Carlos Segura es uno de los destacados del Castellón B. / JUAN FRANCISCO ROCA

Sobre estas bases, el Castellón se ha convertido en una marca distintiva. Cualquiera que se acerque a ver un partido de la cantera sabe que «la intención» va a ser la misma, y que es probable que pase un buen rato. Esto explica, en buena parte, el ambiente futbolero que se está cociendo en Gaetà Huguet, ya sea con el juvenil, el femenino o en especial con el filial orellut que lidera el atacante Carlos Segura y que está dando salida, incluso, a varios juveniles. Es un equipo que, además de competitivo, como dice Ventura, «es que juega muy bien». «Son partidos muy divertidos y la gente se está enganchando. Nuestros principales equipos son los más goleadores de sus Ligas», comenta.

En ese afán de progresión continua, el Castellón no solo refuerza las plantillas. Una clave que subraya Ventura es la incorporación a la estructura de Tomeu Nadal el pasado verano, como director deportivo del equipo filial «en exclusiva». Nadal, Ventura y Ramón Soria (el jefe de reclutamiento del club) son los responsables de la configuración de un plantel que no ha acusado el cambio de entrenador, tras la promoción de Pablo Hernández al primer equipo. En la actualidad, otro exfutbolista, Carles Salvador, forma la dupla en el banquillo con Ian Molina.

Carles Salvador, en un entrenamiento en Gaetà Huguet. / Juan F. Roca

«Pablo tenía un perfil muy marcado, en la gestión del grupo, en la lectura de los partidos, una sensibilidad especial... y cuando subió al primer equipo lo tuvimos muy claro porque Carles tiene un perfil muy parecido y no iba a necesitar adaptación», afirma Ventura.

Con unos u otros, el Castellón B está siendo la sensación de la categoría. En la respuesta, otra vez, asoma la diferencia. «Si jugáramos como los demás, estaríamos abajo», asevera Ventura. «Sabíamos que con este estilo íbamos a competir bien, porque el perfil de jugador que tenemos es difícil combatirlo», razona el director de la cantera.

Un entusiasmo contagioso

Otro aspecto que alimenta el porqué de los éxitos (el Juvenil A está asentado en División de Honor, el B vuela hacia el ascenso en Liga Nacional, el femenino ha dado un gran paso adelante con Aida Samit como directora de fútbol y lo ha ganado todo menos un partido...) es la sensación contagiosa de que se forma parte de un proyecto, y que existe un propósito compartido. «En tres años hemos crecido muy rápido», desliza Ventura, que pronuncia en voz alta el objetivo último: «Promocionar gente desde abajo, que vean que pueden llegar. Afianzarnos como una de las canteras top de España, y queda trabajo, pero estamos en el camino».

En ese sentido, la construcción de la ciudad deportiva Globeenergy, en Borriol, es la prueba irrefutable de la apuesta por la base. Dos de los ocho campos previstos ya están en funcionamiento en un complejo llamado a dar otro salto de calidad, en el que el club que preside Voulgaris invertirá unos 15 millones de euros. Otra evidencia del compromiso a largo plazo y de la dimensión del mismo. Con el primer equipo trabajando ya en Borriol, la cantera se irá trasladando de manera progresiva.