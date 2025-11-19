De la sonrisa del Castellón a la preocupación del Andorra: así llegan

El gélido Nou Estadi d’Encamp, el sábado a las 16.15 horas, ejercerá como intersección en el cruce de tendencias de FC Andorra y CD Castellón. Dos rivales que llegan con dinámicas opuestas y que lucharán por tres puntos con los que, como mínimo, mantener un tranquilizador colchón con la zona peligrosa.

Los albinegros han despegado desde el relevo en el banquillo. Pablo Hernández, en plenos Pirineos, llegará a su 10ª presencia liguera en el banquillo del primer equipo albinegro con un sólido bagaje: 17 puntos de 27 posibles, más del 62%, con lo que la proyección, de completar un ejercicio entero, le llevaría a acercarse a los 80 (el Levante, en el pasado ejercicio, subió como campeón con 79, para que se hagan una composición de lugar).

El Nou Estadi d'Encamp, del FC Andorra. / FC ANDORRA

La otra cara

Recientemente confirmado para lo que queda de curso, dentro de dos días saludará a Ibai Gómez, quien empieza a ver cómo se tambalea en el banquillo tricolor después de una trayectoria descendente. El recién ascendido tuvo un notable aterrizaje en su vuelta a LaLiga Hypermotion hasta El Sardinero. Allí venció (1-2) el 27 de septiembre para empezar a desplomarse: son siete jornadas sin ganar, en las que apenas ha amarrado tres empates, siendo goleado por dos teóricos aspirantes a la permanencia como la Real Sociedad B (3-0) y el Málaga (4-1).

El Andorra, como el Castellón, donde más debe mejorar es en el área propia: solamente ha mantenido la portería a cero en un par de oportunidades (en ambos casos, para empatar). Es decir, que siempre que ha encajado, no ha sumado los tres puntos. Significativo.

Aun con las diferencias, Andorra y Castellón comparten llamativas similitudes. Plantillas repletas de jugadores de países de muy diversa procedencia y la absoluta querencia por la pelota (ambos están en el top 3 de equipos con mayor posesión de Segunda).

Curiosidad

De remate, una curiosidad. El jugador más destacado del equipo del Principat es Dani Villahermosa.

Dejó el SkyFi Castalia en el pasado mercado de invierno y en este curso lleva anotados cuatro tantos y repartidas dos asistencias.