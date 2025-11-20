El Castellón forma a su plantilla para que sean 'futbolistas modelo'

La Ciudad Deportiva Globeenergy acogió una sesión formativa dirigida a los futbolistas y al cuerpo técnico de la primera plantilla del CD Castellón, centrada, sobre todo, en la importancia de la integridad en el deporte profesional.

La ponencia fue impartida por Carlos Badenes, abogado deportivo de la entidad, quien abordó cuestiones clave que forman parte del día a día de cualquier futbolista: la normativa antidopaje, la regulación de las apuestas deportivas y los derechos de imagen de los jugadores, entre otros aspectos.

Interacciones

Durante la sesión, en las instalaciones del club en la Coma (Borriol), Badenes expuso distintos escenarios que pueden darse a lo largo de la carrera de un deportista profesional, subrayando la relevancia de actuar siempre bajo los principios de responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.

Además, la charla permitió resolver incógnitas y ofrecer herramientas para que los futbolistas conozcan, de primera mano, sus obligaciones y los riesgos asociados a prácticas prohibidas o comportamientos sancionables. En caso contrario, se exponen a sanciones graves que ponen en peligro la trayectoria profesional del infractor.

Con iniciativas como esta, el Castellón reafirma su compromiso con la formación integral de sus jugadores y con la promoción de un deporte limpio, ético y responsable dentro y fuera del terreno de juego, según ha publicado en su página web.

LaLiga está detrás

Este tipo de talleres forman parte del programa institucional de LaLiga, que cada temporada organiza numerosas sesiones de integridad certificadas y obligatorias para los clubs de las principales categorías del fútbol español.

De hecho, el Castellón B ya la recibió a principios de septiembre, al poco de debutar en Segunda Federación.