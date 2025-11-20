Castellón: Pablo Hernández, de recién llegado a la élite a ser un entrenador 'único'

Hace menos de tres semanas se deseaban suerte en el SkyFi Castalia. Sergio Pellicer y Pablo Hernández, pasado como futbolistas y presente como entrenadores (aunque muy distintos en cuanto a trayectorias vitales), compartían ser los dos únicos entrenadores de la provincia de CD Castellón en la élite. Ahora, el Mago se queda solo.

Aquel 2-1, con los albinegros remontando el 0-1 en el descuento, socavó aún más la erosionada figura del nulense en la entidad costasoleña, que vuelve a dejar convertido en el segundo técnico con más partidos dirigidos al equipo (186) por detrás de Joaquín Peiró (224). El lunes, la sexta derrota consecutiva lejos de La Rosaleda, el 1-0 en León, cavó su fosa.

Pellicer fue jugador del Málaga entre 1995 y 1997; y como entrenador, hizo historia con el juvenil alzándose con la Copa de Campeones de España en 2016, disputando luego la Champions de la categoría. Las dos temporadas siguientes alternó labores de segundo entrenador y auxiliar técnico en la primera plantilla blanquiazul.

Tras un breve paso por el filial del Deportivo, regresó al frente del Atlético Malagueño y se hizo cargo del primer equipo durante la temporada 2019/2020, completando un año y medio notable en la categoría de plata en plena pandemia.

En la órbita del Castellón

Posteriormente, tras una breve andadura en el Fuenlabrada (2021/2022), Pellicer volvió al Málaga en enero del 2023, ascendió a LaLiga Hypermotion en el curso 2023/2024 y logró la permanencia en el anterior ejercicio.

El Castellón llegó a estar en conversaciones con el nulense en junio del 2022, mientras se concretaba la venta del club a Haralabos Voulgaris, pero ese impasse le llevó a descartar el proyecto del Castellón, que al final recayó en las manos de Rubén Torrecilla, el primer de la era Bob, aunque fue relevado antes del inicio de la segunda vuelta por Albert Rudé, después de unas semanas de intervalo con Alejandro Jiménez, Jim.

En el extranjero

Precisamente, el de Rafalafena es uno de los entrenadores de la provincia que ahora han probado suerte en el extranjero, ahora en el Johor Darul Ta’zim de Malasia.

Además, Sergio Navarro ha dirigido sus pasos al Nemzeti Bajnokság de Hungría, Nahum Mingol ha trabajado para el Shanghai Jiading Huilong (China), Jorge Peris ha sido asistente de la selección sub-17 de Qatar, Santi Escudero ha dirigido en la estructura del fútbol femenino del Melbourne Victory (Australia)...

Eso sí, está el caso especial de Sara Monforte, a los mandos del Espanyol en la Liga F.

Galería | El primer entrenamiento de Pablo Hernández después de la ratificación, en imágenes / Manolo Nebot / Manolo Nebot

Fulgurante

Volviendo a Pablo, el sábado cumplirá su 10º partido con el primer equipo del Castellón, después de haber dado el saldo desde el filial a raíz de la destitución de Johan Plat. Su trayectoria en los banquillos es corta, pero singular.

Se estrenó ascendiendo al Amateur a Segunda Federación. Dejaba atrás una etapa como futbolista que dejó huella en el albinegrismo, primero como canterano y luego en importantes clubs y hasta en la selección, antes de ser fundamental en las horas más oscuras de la entidad, aportando su granito de arena en lo económico y colgando las botas (a las puertas del ascenso a Segunda División).

Rápidamente pasó a ejercer como brazo derecho de Dick Schreuder en su aterrizaje, previo paso al Amateur, con ese éxito que demuestra que ahora, la varita del Mago sigue siendo productiva.