Las frases de Pablo Hernández en la previa del Andorra-Castellón

El CD Castellón, instalado en la zona media de la clasificación, visita este sábado al Andorra con el objetivo de seguir escalando puestos en la tabla. Pablo Hernández, el entrenador orellut, ha analizado la cita en la sala de prensa.

Estas han sido sus frases.

Internacionales y 'tocados'

"Camara ha entrenado hoy. Cipenga tuvo un viaje muy largo y por precaución no ha entrenado. En principio, mañana, sí. Mamah ha hecho casi todo el entrenamiento hoy. Podrán estar en Andorra".

"Tener tantos jugadores disponibles te permite muchas opciones para elegir once y convocatoria. Al mismo tiempo, duele tener que dejar a alguno fuera, porque todos están trabajando muy bien, merecen la oportunidad, pero el futbol es así y hay que tomar decisiones. Se toman siempre pensando en lo mejor para el equipo".

Qué destacaría del Andorra y qué tipo de partido espera

"Será un partido difícil contra un rival que propone un juego muy atractivo y quiere ser protagonista. Es un equipo joven, que si no estás bien defensivamente y concentrado, te puede hacer mucho daño. Nosotros llegamos en buena dinámica, con 7 de 9. Es algo que te da confianza, pero sabiendo que debemos dar el máximo. Debemos intentar no perder nuestra esencia. Los dos equipos vamos a querer ser protagonistas. En unos momentos podremos y en otros nos va a tocar defender, estar juntos y hacer una buena presión para dificultar su juego".

Pablo Hernández, junto a varios jugadores, en un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva Globeenergy. / Manolo Nebot

"(La posesión) Va a ser una de las claves, somos dos equipos que nos gusta tener el balón. Pero otra clave será saber presionar bien, que sepamos los momentos donde saltar bien y robar para hacer daño. Ellos van a venir también a presionar porque son muy intensos, y ahí debemos tener personalidad, es algo que asumimos".

El frío en Andorra

"La previsión es que va a hacer mucho frío. Más allá de ello, que cuando estás en caliente se nota menos, me puede preocupar más cómo afecta al césped, porque eso puede tener influencia en el juego".

El viaje de la afición

"Un ejemplo más de lo que es esta afición. No podemos estar más agradecidos del apoyo que nos dan en casa y fuera. Intentaremos corresponerlo. Solo podemos darlo todo en el campo, es lo mínimo que tenemos que hacer por esa gente".

Defensa de tres

"Lo hemos venido utilizando en los últimos dos partidos. Depende del rival, de cómo podamos hacerle daño y ellos a nosotros. Tenemos varias opciones de jugar, pero más allá de eso la idea no va a cambiar. La mentalidad y la identidad no hay que perderlas porque nos están dando mucho".

"Tengo muy buena relacion con él. Obviamente ya ha demostrado lo que puede dar. Ahora está en otra etapa de su carrera. A cualquiera le gustarPa contar con él, pero ahora mismo no es viable, en el futuro no lo sé. Para mí sería un honor poder contar con alguien como él, porque lo conozco como jugador y como persona".