Conexión Orellut: El CD Castellón regresa este sábado a Andorra con toda la artillería a disposición de Pablo Hernández

Nuevo episodio del podcast de Mediterráneo: en Conexión Orellut analizamos a fondo el regreso del CD Castellón a Andorra, un partido en el que Pablo Hernández podrá contar con toda la plantilla al completo. La previa llega marcada por la buena racha del equipo en la Hypermotion y por las sensaciones que dejó el último encuentro. También repasamos las preocupaciones del técnico, especialmente el posible impacto del clima en el juego y la necesidad de mantener el nivel ofensivo. Además, entramos en el debate táctico que rodea al equipo, con el foco puesto en el sistema de tres centrales y cómo puede influir en el desarrollo del choque.

En el programa escuchamos y comentamos los puntos más relevantes de la rueda de prensa de Pablo Hernández, y sumamos una entrevista con Carlos Segura, goleador del Castellón B, para destacar el papel de la cantera y el presente del filial. Todo ello con la participación de José Luis Gual, Luis Pastor, Rafa Escrig y Pablo Grande, en un análisis completo del momento del equipo y de lo que se puede esperar del duelo en Andorra.

