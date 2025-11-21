CD Castellón | Álex Alcira, el 'intocable' del filial orellut

Álex Alcira se está convirtiendo en uno de los indispensables del CD Castellón B en el estreno del equipo en la complicada Segunda Federación, en la que además es su segunda temporada defendiendo la elástica del filial albinegro. Lateral zurdo que se puede acoplar también de central (así lo ha hecho ya) y, también, con prolongación al ataque.

Nacido en Benlloc un 24 de enero de 2004, prácticamente toda su carrera deportiva la pasó en la cantera del Villarreal CF, alternando con el CD Roda. Tras una temporada en el Villarreal CF C de Tercera, llegó al CD Castellón B el verano de 2024. Ya lo jugó prácticamente todo y fue una de las piezas clave para el histórico ascenso del filial a la Segunda Federación.

Los números

Esta campaña: 11 jornadas, 11 partidos jugados, con 990 minutos y un gol. En total, de albinegro acumula 41 encuentros, con 3.548 minutos, cuatro goles y 16 tarjetas amarillas y una roja. Es el único del filial que lo ha jugado todo, y uno de los 13 jugadores del grupo 3 de Segunda Federación que también suman los 990 minutos posibles.

En el top-5 de los futbolistas del Castellón B que suman más minutos esta temporada, tras Álex Alcira, aparece el extremo diestro ondense y máximo goleador de la escuadra albinegra, Carlos Segura (969 minutos), seguido por el mediocentro olotense Guillem Terma (860), el defensa dominicano Charbel Wehbe (700) y el extremo catalán Enric Gisbert (649).

El filial, que se encuentra en puestos de play-off, recibe este domingo al Torrent en Gaetà Huguet (12.00 horas).