CD Castellón | El entrenador del Andorra: "Cuanto más frío haga, mejor para nosotros"

El Castellón visita este sábado al Andorra (16.15 horas). El entrenador del equipo del Principado, Ibai Gómez, ha hablado este viernes en sala de prensa.

Un factor a tener cuenta será el meteorológico. Para el sábado no se esperan precipitaciones, pero este viernes ha caído nieve y el estado del terreno de juego puede verse afectado por las bajas temperaturas. El encuentro iniciará con cielo despejado, pero se jugará bajo cero y la previsión en cuanto a sensación térmica a la hora del partido oscila entre los -4 y los -6 grados.

Preguntado por el frío, Ibai Gómez dijo lo siguiente: «Nosotros hemos preparado el partido como preparamos el resto de partidos. Al final son factores externos incontrolables que tampoco puedes hacer mucho para que deje de nevar o para que haga menos frío o más frío. Es cierto que el Castellón viene de unas temperaturas bastante más altas. Yo siempre soy positivo, así que vamos a pensar que cuanto peor tiempo haga y más frío haga, que estamos a priori más acostumbrados, pues mejor será para nosotros».

Elogios al Castellón

Ibai elogió al Castellón y también a su entrenador, Pablo Hernández. "El Castellón es de los equipos más atractivos de ver. Me gusta mucho verlos. Un entrenador que ha tenido y que le ha marcado mucho es Marcelo Bielsa. Para el espectador será un partido muy bonito y nuestra propuesta será la misma y no la cambiaremos. Somos conscientes que el Castellón nos quitará el balón más que otros rivales. Ellos juegan muy bien con balón. Es un partido muy bonito y si lo sacamos adelante serán más que tres puntos".

No sabe si los 'orelluts' jugarán con tres defensas o con cuatro. "Escuché a Pablo y dijo que jugarán con tres o con cuatro defensas, pero lo estamos preparando para las dos situaciones. Vamos a ver que proponen ellos, pero lo más importante somos nosotros. Llegará este clic para que todo florezca".

Ibai Gómez ve al Andorra bien pese a llevar siete partidos sin ganar. "No podemos insistir sin corregir. Siempre hay cosas que haces bien y cosas que se tienen que mejorar. Las sensaciones de juego son mejores que al inicio de temporada. Estamos más en ese punto emocional y yo he sido jugador y así lo he sentido. El corto placismo pocas veces te lleva al éxito y estoy convencido que los resultados llegarán", sentenció