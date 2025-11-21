CD Castellón | El reencuentro con Raúl Sánchez: "Me gustaría retirarme aquí"

Uno de los jugadores más queridos en la historia reciente del CD Castellón, Raúl Sánchez, ha sido entrevistado en un nuevo episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut.

En él, Raúl Sánchez, actual jugador del Necaxa de México, conversa con Marc Guidotti y Kiko Felguera sobre su trayectoria en el fútbol y su lado más personal.

Este es un resumen de sus intervenciones.

Los orígenes

"Yo soy de Serranillo del Valle. Ellos no tenían equipo prebenjamín, pero en Griñón, en el pueblo de al lado, sí. Me apunté allí, pero estuve solo un año. Me llamó el Madrid para hacer las pruebas, me cogieron y estuve cuatro años".

"Después de esos cuatro años, en el Madrid me dijeron que no iban a contar conmigo. Lo típico que te dicen 'te estaremos observando', pero no te observa a nadie. Salí de ahí en plan como que no quería saber mucho del fútbol y me fui a otro pueblo al lado de donde vivo, donde tenía conocidos, y estuve otros tres o cuatro años".

"Del Moraleja de Enmedio me fui a Casarrubuelos. Pueblos de Madrid, al lado de casa. Hice las pruebas para el juvenil del Leganés y no me cogieron. Ya me volví al Serranillos, con 17 años, y estaba jugando en Tercera Regional, para coger confianza con mis amigos, porque mentalmente hacer una prueba y que no te elijan duele. Volví al Casarrubuelos, que ya era en plan autonómica de de juvenil. Hicimos un año espectacular el equipo entero, en autonómico, ascendimos y me llamó el Trivas Valderas de Alcorcón de División de Honor".

La llegada al Castellón, vía Voulgaris

"Fue un poco surreal, la verdad. Manu Sánchez, con el que había coincidido en Majadahonda, me llamó y me dice que estaba muy a gusto aquí, me lo vendió todo muy bien y le dije que estaba complicado porque estaba el Deportivo en medio. Ya estaban allí pasándome los pisos de A Coruña, eligiendo dorsal... estaba ya para firmarlo y de repente abro el Twitter y me escribió Bob (Voulgaris)".

"Las condiciones que me había ofrecido el director deportivo y las que me ofrece él estaban a la par. No es que fuera que llega él y te ofrece una barbaridad. Pero ver que el dueño del club pone tanto interés en ti y te come la cabeza de una manera del proyecto que va a hacer, y a día de hoy tres años después lo ves y no te han mentido en nada. Ahí te demuestra que lo que me vendes es totalmente lo que hay".

El paso por el Castellón

"A día de hoy me considero una persona que no tiene nada que ver con el chaval que llegó, tanto mentalmente como futbolísticamente, físicamente... aprendes muchísimo y te das cuenta de lo que es la vida de verdad y el fútbol de verdad. Al final, con las cosas que te pasan es como aprendes".

"(El año del ascenso) Le plantabas cara a cualquiera. Era algo nuevo para todos y muy rápido el equipo cogió la idea y sabía lo que tenía que hacer en todo momento".

Celebración de un gol decisivo de Raúl Sánchez, contra el Intercity. / CD Castellón

"Se corría un montón, era una barbaridad. Yo creo que era el equipo que más corría, pero corrías a gusto. No era como correr en vano de correr por correr. O sea, tú corrías y decías 'es que me gusta'.

"(Ya en Segunda) Salió todo, para mí ha sido el mejor año a nivel futbolístico pero en general, tanto de vida como de fútbol. Cuando esto está bien, todo va bien".

La salida a México

"Me costó mucho porque lo tenía todo: soy feliz, tengo mi gente, tengo aquí mis amigos, mi familia... Todos estábamos aquí encantados de la vida, pero es trabajo. Ves que no lo puedes rechazar y te va a doler, pero es tu futuro, es el día de mañana y al final es una experiencia, una oportunidad que la tengo que coger sí o sí. No le puedo reprochar nada al club, nada a Bob, nada a Ramón (Soria) nada a nadie. Me voy por mí, lo siento y gracias por todo".

La sociedad con Suero y Cala

"Mejor imposible. Ayer, nada más llegar estuve con ellos y fue muy raro. Era 'cómo os echaba de menos, necesitaba veros, abrazaros, estar con vosotros'. Estábamos todos los días juntos y creo que al final se veía reflejado en el campo. Somos uno".

El Castellón desde la distancia

"Veo todos los partidos y luego cuando acaba el partido pues siempre hablo muchas veces con Bob, o con Isra o con Cala, que siempre hemos comentado los partidos y tal y lo veo todo".

"Los veo bien. Al final, muchas veces nos pasa lo de siempre. Cosas que te pueden pitar que no te las pitan y cosas que te las pitan cuando no te las tienen que pitar... Muchas veces falta el gol ese, que muchas veces llegas 20 veces y no tienes esa suerte de que entran y a ellos le entra la de rebote. Son cosas del fútbol".

El futuro

"Yo (al Castellón) le tengo mucho cariño y el día de mañana, siempre lo he dicho, a mí me gustaría retirarme aquí, porque yo el día de mañana no descarto vivir aquí".