Clara Ventura se corona en la Gala del Deporte de Almassora

Almassora ha celebrado este viernes, en la Casa de la Cultura, la Gala del Deporte Local, en la que premiaron a los deportistas almasorris que más han destacado durante este 2025 en sus respectivas disciplinas. El acto estuvo presidido por la alcaldesa, María Tormo, quien estuvo acompañada por el diputado autonómico Luis Martínez; el concejal de Deportes, Francisco Soriano, y una representación de la corporación municipal.

Durante el acto se hizo mención a los 14 deportistas que reciben una subvención municipal dado su destacado palmarés y proyección, como es el caso de Daniel Langa (balonmano), Manuel Balada (atletismo), Ángela Talero (kick boxing), Naiara Varas (patinaje de velocidad), Nuria Gual (atletismo), Rafael Gimeno (atletismo), Martina Catalá (balonmano), Adrián Escrig (triatlón), Maia Trenco (atletismo), Mara Herrando (atletismo), Jorge Casals (island casting), Mónica Doñate (pesca submarina), Lola Estrada (patinaje de velocidad) y la deportista del año Claudia Ventura (atletismo).

Clara Ventura, la mejor del año. / AJUNTAMENT DE ALMASSORA

Claudia, la mejor del año

El premio a la Deportista del Año fue para la atleta del Facsa Playas Castellón. Un año magnífico en el que ha sido campeona autonómica en 10 km marcha en ruta, segunda de España en la misma prueba, campeona de Europa por equipos República Checa, entre otros grandes logros.

El galardón al Club el Año fue para el Club Canoe Almazora, que consiguió de 45 medallas de oro, 45 de plata y 23 de bronce entre las competiciones. En modalidad Barco Dragon, se proclamó Campeón Autonómico y de Liga. Por otro lado, la promesa de 2025 fue para Rafael Gimeno, quien cosechó relevantes éxitos como la medalla de bronce en el campeonato de España Hexatlón y el subcampeonato de España Octatlón.

Además, la Deportista Revelación fue para la jugadora de balonmano Martina Catalá y Sandra Mármol recibió el premio a la Mejor Veterana tras su excelente curso en el Club Rollers Almassora, quien se proclamó campeona de España y es un ejemplo para los más pequeños.

Premios Honoríficos

En cuanto a los premios honoríficos, hubo tres menciones especiales. La primera de ellas, a título póstumo, fue para el redactor jefe de Mediterráneo Pepe Beltrán, quien falleció meses atrás. Fue un vecino querido, almassorí de corazón y un periodista apasionado que dedicó su vida a contar historias con cercanía y rigor.

Otra de las menciones fue para Adrián Escrig, quien se convirtió en campeón autonómico de Triatlón Olímpico 2024, campeón autonómico de Media Distancia 2025 y tercero del mundo al Half Ironman de Nueva Zelanda.

El tercero fue Pedro Eugenio Granjo, quien el pasado mes de mayo se alzó con el título nacional de kick boxing wka.

Los elogios de María Tormo

Por otra parte, la alcaldesa María Tormo dedicó unas palabras a los premiados: «Es gratificante para el pueblo de Almassora reconocer el talento, la disciplina y la pasión de nuestros deportistas. y de quienes hacen posible que el deporte sea la emoción de superarse a uno mismo, el latido que une esfuerzo y pasión», apuntó Tormo muy orgullosa de los premiados.