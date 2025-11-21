Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Andorra-Castellón: A superar el frío y seguir escalando en la tabla

El conjunto de Pablo Hernández busca dar un paso hacia delante en un recién ascendido (16.15 horas) en un duelo marcado por las temperaturas bajo cero

El Castellón se mide al Andorra este sábado a las 16.15. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

A prolongar la buena dinámica. El CD Castellón se mide este sábado al Andorra (16.15 horas) con el objetivo de traer los tres puntos a la capital de la Plana y dar un paso más a la clasificación. Un encuentro que estará marcado, además de lo deportivo, por las temperaturas bajo cero que habrá en Encamp. Los de Pablo Hernández llegan tras ganar a la Real Sociedad B por 5-2 y ocupan la décima posición con 19 puntos, a dos del play-off.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

