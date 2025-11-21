En directo | Andorra-Castellón: A superar el frío y seguir escalando en la tabla

A prolongar la buena dinámica. El CD Castellón se mide este sábado al Andorra (16.15 horas) con el objetivo de traer los tres puntos a la capital de la Plana y dar un paso más a la clasificación. Un encuentro que estará marcado, además de lo deportivo, por las temperaturas bajo cero que habrá en Encamp. Los de Pablo Hernández llegan tras ganar a la Real Sociedad B por 5-2 y ocupan la décima posición con 19 puntos, a dos del play-off.

Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.

LOS PRECEDENTES DEL ANDORRA-CASTELLÓN | Una victoria, pero que gran victoria para el Castellón. Pincha aquí para rememorar dicho encuentro.