En Directo
En directo | Andorra-Castellón: A superar el frío y seguir escalando en la tabla
El conjunto de Pablo Hernández busca dar un paso hacia delante en un recién ascendido (16.15 horas) en un duelo marcado por las temperaturas bajo cero
A prolongar la buena dinámica. El CD Castellón se mide este sábado al Andorra (16.15 horas) con el objetivo de traer los tres puntos a la capital de la Plana y dar un paso más a la clasificación. Un encuentro que estará marcado, además de lo deportivo, por las temperaturas bajo cero que habrá en Encamp. Los de Pablo Hernández llegan tras ganar a la Real Sociedad B por 5-2 y ocupan la décima posición con 19 puntos, a dos del play-off.
Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
LOS PRECEDENTES DEL ANDORRA-CASTELLÓN | Una victoria, pero que gran victoria para el Castellón. Pincha aquí para rememorar dicho encuentro.
BIENVENIDOS AL DIRECTO | Bienvenidos al minuto a minuto del Andorra-Castellón. El conjunto albinegro buscará sumar un nuevo triunfo y asentarse en los puestos cercanos al play-off. Un duelo marcado por las bajas temperaturas, un factor que puede influir en el devenir del choque.
