Precedentes Andorra-Castellón | Solo una victoria, pero qué victoria
El Castellón solo ha ganado en una de sus visitas al feudo del Andorra
Lo hizo en la temporada 1997/98 con un memorable triplete de Paco López
No han sido muchas las visitas del CD Castellón a Andorra, pero sí las suficientes para dejar un triunfo muy recordado entre la hinchada. Es, de hecho, la única victoria albinegra en el feudo andorrano y tuvo un protagonista que fue ídolo en el SkyFi Castalia y esta temporada ha sido rival, como entrenador del Leganés: Paco López.
El delantero brilló en el precedente de la temporada 1997/98, anotando tres de los cinco goles del Castellón al Andorra (1-5). La goleada de los orelluts la completaron Julián y Jordi Masnou.
Los albinegros, con Jordi Gonzalvo como entrenador, formaron con el siguiente once: Sánchez Broto, Cantero, Fernández Cuesta, Luis Martín, Santi Cuesta, Pep Pagés, Masnou, Manu Irún, Sacarés, Julián y Paco López. Desde el banquillo saltaron Víctor Bertomeu, Mendigain y Epitié.
Derrotas mínimas
Aquel 1-5 es la única victoria de los albinegros en Andorra. En esa misma década de los noventa hubo otras tres visitas del Castellón, que se resolvieron con idéntico resultado (derrota, 1-0), en las temporadas 1994/95, 1995/96 y 1996/97. Todos esos encuentros, en Segunda B.
Curiosamente, en la temporada 2019/20, el Andorra visitó el SkyFi Castalia, pero el Castellón no llegó a devolver la visita. El campeonato se detuvo por la pandemia de la covid. La última visita ya fue en la nueva Primera RFEF: en la campaña 2021/22, el Castellón volvió a perder por la mínima (1-0).
El primero de los precedentes se produjo en la Copa del Rey. Fue en la temporada 1980/81. En la tercera ronda, el Castellón empató sin goles en Andorra y luego sentenció en la vuelta (4-0).
