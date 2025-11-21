Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precedentes Andorra-Castellón | Solo una victoria, pero qué victoria

El Castellón solo ha ganado en una de sus visitas al feudo del Andorra

Lo hizo en la temporada 1997/98 con un memorable triplete de Paco López

El delantero Paco López celebra un gol al Andorra... pero en Castalia.

El delantero Paco López celebra un gol al Andorra... pero en Castalia. / Archivo Mediterráneo

David Oliver

Castellón

No han sido muchas las visitas del CD Castellón a Andorra, pero sí las suficientes para dejar un triunfo muy recordado entre la hinchada. Es, de hecho, la única victoria albinegra en el feudo andorrano y tuvo un protagonista que fue ídolo en el SkyFi Castalia y esta temporada ha sido rival, como entrenador del Leganés: Paco López.

El delantero brilló en el precedente de la temporada 1997/98, anotando tres de los cinco goles del Castellón al Andorra (1-5). La goleada de los orelluts la completaron Julián y Jordi Masnou.

Los albinegros, con Jordi Gonzalvo como entrenador, formaron con el siguiente once: Sánchez Broto, Cantero, Fernández Cuesta, Luis Martín, Santi Cuesta, Pep Pagés, Masnou, Manu Irún, Sacarés, Julián y Paco López. Desde el banquillo saltaron Víctor Bertomeu, Mendigain y Epitié.

Derrotas mínimas

Aquel 1-5 es la única victoria de los albinegros en Andorra. En esa misma década de los noventa hubo otras tres visitas del Castellón, que se resolvieron con idéntico resultado (derrota, 1-0), en las temporadas 1994/95, 1995/96 y 1996/97. Todos esos encuentros, en Segunda B.

Curiosamente, en la temporada 2019/20, el Andorra visitó el SkyFi Castalia, pero el Castellón no llegó a devolver la visita. El campeonato se detuvo por la pandemia de la covid. La última visita ya fue en la nueva Primera RFEF: en la campaña 2021/22, el Castellón volvió a perder por la mínima (1-0).

Noticias relacionadas y más

El primero de los precedentes se produjo en la Copa del Rey. Fue en la temporada 1980/81. En la tercera ronda, el Castellón empató sin goles en Andorra y luego sentenció en la vuelta (4-0).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents