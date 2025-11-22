El uno a uno del Andorra-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|7| Tuvo poco trabajo en la primera parte y apareció en la segunda para evitar el empate en una ocasión de Lautaro.

Mellot

|8| Abotonó la banda y redujo el peligro de Minsu. Afianzado en el costado derecho, firmó una tarde impecable.

|8| Coronó un buen partido con un golazo de categoría. Lideró la defensa en cada uno de los momentos del duelo.

Sienra

|7| De vuelta al once titular, el argentino sacó sin problemas el partido adelante. En la línea de todo el equipo.

Lucas Alcázar

|7| Abrió mucho campo, equilibró la banda izquierda y asomó en ataque cuando pudo. Asentado en el once.

Diego Barri

|8| Otro futbolista que sigue creciendo. Mezcla bien con Gere. Seguro con la pelota, abarcó mucho terreno.

Gerenabarrena

|8| Disfrutó ganando duelos e influyendo en todos los aspectos del juego. Piensa siempre en el bien del colectivo.

Pablo Santiago

|8| Al compromiso habitual añadió apariciones clave en ataque: marcó un gol y participó en los otros dos.

Mabil

|7| No brilló como en la jornada anterior, pero trabajó bien su banda y aportó. Aguantó en lo físico el envite completo.

Cala

|7| Picoteó en la zona del enganche, siempre con intención. Disciplinado sin la pelota, evitó varias transiciones del rival.

Pablo Santiago y Mabil. / Marc Guidotti / CD Castellón

Jakobsen

|8| Productividad en aumento. Asistió a Pablo Santiago en el primer gol y rubricó la victoria anotando el tercero.

También jugaron

Mamah |6|. Laborioso. Trabajó la banda izquierda.

Óscar Gil |6|. Atento. Primero como pivote y luego en la defensa.

Suero |6|. Pudo marcar. Intentó aprovechar los espacios en ataque.

Ronaldo Pompeu |5|. Tramo final. Ayudó.

Douglas |5|. Destellos. Rozó un nuevo gol.