El uno a uno del Andorra-Castellón | Vota al mejor
Merecida victoria de los albinegros en Andorra, con goles de Pablo Santiago, Alberto y Jakobsen (1-3)
Matthys
|7| Tuvo poco trabajo en la primera parte y apareció en la segunda para evitar el empate en una ocasión de Lautaro.
Mellot
|8| Abotonó la banda y redujo el peligro de Minsu. Afianzado en el costado derecho, firmó una tarde impecable.
Alberto
|8| Coronó un buen partido con un golazo de categoría. Lideró la defensa en cada uno de los momentos del duelo.
Sienra
|7| De vuelta al once titular, el argentino sacó sin problemas el partido adelante. En la línea de todo el equipo.
Lucas Alcázar
|7| Abrió mucho campo, equilibró la banda izquierda y asomó en ataque cuando pudo. Asentado en el once.
Diego Barri
|8| Otro futbolista que sigue creciendo. Mezcla bien con Gere. Seguro con la pelota, abarcó mucho terreno.
Gerenabarrena
|8| Disfrutó ganando duelos e influyendo en todos los aspectos del juego. Piensa siempre en el bien del colectivo.
Pablo Santiago
|8| Al compromiso habitual añadió apariciones clave en ataque: marcó un gol y participó en los otros dos.
Mabil
|7| No brilló como en la jornada anterior, pero trabajó bien su banda y aportó. Aguantó en lo físico el envite completo.
Cala
|7| Picoteó en la zona del enganche, siempre con intención. Disciplinado sin la pelota, evitó varias transiciones del rival.
Jakobsen
|8| Productividad en aumento. Asistió a Pablo Santiago en el primer gol y rubricó la victoria anotando el tercero.
También jugaron
Mamah |6|. Laborioso. Trabajó la banda izquierda.
Óscar Gil |6|. Atento. Primero como pivote y luego en la defensa.
Suero |6|. Pudo marcar. Intentó aprovechar los espacios en ataque.
Ronaldo Pompeu |5|. Tramo final. Ayudó.
Douglas |5|. Destellos. Rozó un nuevo gol.
